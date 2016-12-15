خسارة أتليتكو ناسيونال تشعل السخرية في كولومبيا

أثارت الهزيمة بثلاثية نظيفة التي تلقاها أتلتيكو ناسيونال الكولومبي أمام كاشيما الياباني في نصف نهائي بطولة كأس العالم لكرة القدم يوم الأربعاء، العديد من عبارات السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأنهى أتلتيكو ناسيونال مشواره هذا العام بدون تحقيق أي لقب من الألقاب الثلاثة، التي كان يصارع عليها، مما دفع مستخدمي موقعي "تويتر" و"فيسبوك" وتطبيق "واتساب" في كولومبيا بمشاركة بعض الصور الساخرة عن مباراة الأربعاء.

"يمكنك تجربة ساندوتش صب واي الجديد بدون العيش وبدون الجبن " هذه كانت أبرز العبارات الساخرة من بطل كولومبيا بعد هزيمته أمام الفريق الياباني.

وقال البعض في رسائل أخرى: "ماذا عن المباراة النهائية أمام لريال مدريد؟".

وكان أتلتيكو ناسيونال، بطل كأس ليبيرتادوريس، يسعى على الأراضي اليابانية إلى التتويج باللقب الأول له هذا العام.

وخرج الفريق الكولومبي بعد نتيجة المباراة خاوي الوفاض هذا العام، بعدما أخفق في الفوز بمونديال الأندية وبطولة سودامريكانا أو التتويج بأحد الألقاب المحلية في بلاده.