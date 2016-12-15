ريال مدريد يعبر أميركا ويبلغ نهائي المونديال

المصدر: هيروشيما - د ب أ

تأهل ريال مدريد الأسباني إلى نهائي كأس العالم للأندية المقامة في اليابان بعد تغلبه على كلوب أميركا المكسيكي بهدفين في المربع الذهبي للبطولة.

وتقدم المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة بهدف لريال مدريد في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول ثم أضاف البرتغالي كريستيانو رونالدو الهدف الثاني في الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني.

وأكد رونالدو أحقيته في الفوز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لعام 2016 من مجلة فرانس فوتبول عبر تسجيل هدف تأكيد الفوز للريال اليوم.

وخاض ريال مدريد مباراته رقم 36 بدون هزيمة ليحطم الرقم القياسي السابق الذي سجله قبل 27 عاما والمتمثل في خوض 35 مباراة بدون هزيمة.

ويلتقي ريال مدريد في النهائي يوم الأحد مع كاشيما انتلرز الياباني الذي تغلب على اتلتيكو ناسيونال الكولومبي 3-0.

وعلى استاد يوكوهاما الدولي، كاد كلوب أمريكا أن يتقدم بهدف بعد مرور عشر دقائق عبر تصويبة صاروخية من برونو فالديز ولكن الكرة مرت بجوار القائم.

ومرت الربع ساعة الاولى من المباراة وسط محاولات من جانب الفريقين بحثا عن تسجيل هدف السبق ولكن ذلك لم يتحقق بسبب عدم الدقة في إنهاء الهجمات.

وكان كلوب أمريكا قريبا جدا من افتتاح التسجيل في الدقيقة 21 بعدما سدد ويليام دا سيلفا كرة بعيدة المدى لكنها مرت بمحاذاة المرمى تماما.

وتصدى القائم الأيمن للمرمى المكسيكي لفرصة هدف محقق للريال بعدما ارسل لوكاس فاسكيز عرضية متميزة من الناحية اليمنى ارتقى لها كريستيانو رونالدو برأسه ولكن القائم وقف له بالمرصاد.

وسنحت فرصة جديدة للريال في الدقيقة 27 انتهت بتصويبة قوية من الألماني توني كروس ولكن مويسيس مونوز حارس كلوب أمريكا أمسك الكرة بثبات.

ورد كلوب أمريكا بهجمة سريعة عن طريق سيلفيو روميرو الذي توغل في دفاعات النادي الملكي ثم سدد كرة زاحفة مرت بمحاذاة مرمى كيلور نافاس.

وكاد رونالدو أن يتقدم بهدف للريال في الدقيقة 33 من ضربة حرة مباشرة سددها بقدمه اليمنى فارتطمت بالحائط البشري ثم ارتدت له ليسدد بقدمه اليسرى لكن الحارس ابعدها لتصل إلى كريم بنزيمة الذي أسكن الكرة الشباك ولكن تم الغاء الهدف بداعي التسلل.

وجرب ويليام دا سيلفا حظه بتسديدة بعيدة المدى ولكن كيلور نافاس أنقذ الموقف بثبات.

واهدر كريم بنزيمة انفراد كامل لريال مدريد قبل أربع دقائق من نهاية الشوط الأول وسدد بغرابة شديدة في أحضان الحارس مويسيس مونوز.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول تقدم بنزيمة بهدف لريال مدريد بعدما تلقى تمريرة رائعة داخل منطقة الجزاء من توني كروس ليسدد بقدمه اليمنى إلى داخل الشباك.

وكان رونالدو قريبا جدا من تسجيل الهدف الثاني للريال بعدما تلقى تمريرة ماكرة من بنزيمة داخل منطقة الجزاء ليسدد كرة قوية لكن حارس كلوب أمريكا تصدى لها ببراعة.

واهدر رونالدو هدفا لا يضيع بعدما تلقى تمريرة رائعة من فاسكيز ولكنه بدلا من التسديد برأسه في المرمى الخالي، سدد بغرابة شديدة في الناحية العكسية لتصل الكرة إلى لوكا مودريتش الذي سدد كرة مقصية لكنها مرت بجوار القائم.

ولاحت الكثير والكثير من الفرص للنادي الملكي في أخر عشرين دقيقة من المباراة لكنه لم يستغلها.

وفي الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني أضاف رونالدو الهدف الثاني للريال مستغلا تمريرة ذكية من البديل الكولومبي خاميس رودريجيز.