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ريبري وروبن يغيبان عن تدريبات بايرن

المصدر: ميونخ - فرانس برس
الثنائي اكتفيا بتمارين خفيفة في الصالة الرياضية
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أعلن نادي بايرن ميونيخ الألماني، أن جناحيه الفرنسي فرانك ريبيري والهولندي ارين روبن غابا عن التدريب الخميس بسبب مشكلات عضلية.

كذلك غاب المدافع خافي مارتينيز ايضا كما ذكر النادي على موقعه الرسمي، وبالتالي تبدو مشاركة الثلاثي مشكوكا بها في مواجهة دارمشتادت متذيل الترتيب في الدوري المحلي الأحد المقبل.

وأكتفى ريبيري وروبن بتمارين خفيفة في الصالة الرياضية.

في المقابل، تعافى قطب خط الدفاع ماتس هوملز من الوعكة الصحية التي ابعدته عن مباراة فريقه الأسبوع الماضي.

ويتشارك بايرن صدارة البوندسليغا مع لايبزيغ مفاجأة الموسم والذي يشارك ضمن اندية النخبة للمرة الأولى في تاريخه، ولدى كل من الفريقين 33 نقطة، إلا ان النادي البافاري يتقدم الأول بفارق الاهداف.

كلمات دالّة

#بايرن ميونخ, #ريبري, #روبن

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