فابريغاس يقود تشيلسي إلى فوزه العاشر على التوالي

واصل تشيلسي عروضه القوية ونتائجه اللافتة في حملته نحو استعادة لقب الدوري الانجليزي بعدما حقق انتصاره العاشر على التوالي في المسابقة إثر فوزه 1 - صفر على مضيفه سندرلاند في المرحلة السادسة عشر للبطولة يوم الأربعاء.

وأسفرت باقي نتائج مباريات المرحلة التي أقيمت اليوم عن فوز ليفربول على مضيفه ميدلزبره 3 - صفر، وويستهام يونايتد على ضيفه بيرنلي 1 – صفر ومانشستر يونايتد على كريستال بالاس 2-1 ومانشستر سيتي على واتفورد بهدفين.

وأحكم تشيلسي قبضته على صدارة المسابقة بهذا الفوز، بعدما رفع رصيده إلى 40 نقطة، بفارق ست نقاط كاملة عن أقرب ملاحقيه ليفربول، فيما توقف رصيد سندرلاند، الذي تلقى خسارته الحادية عشر هذا الموسم، عند 11 نقطة، ليظل قابعا في ذيل الترتيب. ولعب النجم الأسباني سيسك فابريغاس دور البطولة في المباراة بعدما سجل هدف تشيلسي الوحيد في الدقيقة 40، قبل أن يهدر الفريق الأزرق عدة فرص محققة في الشوط الثاني كانت كفيلة بانتصاره بعدد وافر من الأهداف.

واستعاد ليفربول نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المرحلتين الماضيتين للمسابقة عقب فوزه 3 - صفر على مضيفه ميدلزبره. وارتقى ليفربول إلى المركز الثاني بعدما رفع رصيده إلى 34 نقطة، متفوقا بفارق الأهداف على أرسنال، الذي تراجع للمركز الثالث عقب خسارته 1 - 2 أمام مضيفه إيفرتون أمس الثلاثاء. في المقابل، تجمد رصيد ميدلزبره، الذي تكبد خسارته السابعة هذا الموسم في البطولة، والثانية على التوالي، عند 15 نقطة في المركز السابع عشر (الرابع من القاع).

وافتتح آدم لالانا التسجيل لليفربول في الدقيقة 29، قبل أن يضيف ديفوك أوريجي الهدف الثاني في الدقيقة .60 وواصل لالانا تألقه في المباراة بعدما سجل الهدف الثالث للضيوف وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة .68 ويأتي هذا الفوز، ليخفف قليلا من حالة الإحباط التي عانت منها جماهير ليفربول مؤخرا، عقب خسارة الفريق أمام بورنموث ثم تعادله مع ويستهام يونايتد في مباراتيه الماضيتين بالبطولة.

وانتزع ويستهام يونايتد انتصاره الأول في المسابقة منذ أكثر من شهر ونصف الشهر، بعدما تغلب 1 - صفر على ضيفه بيرنلي. ويدين ويستهام بالفضل في تحقيق هذا الفوز إلى لاعبه مارك نوبل، الذي سجل هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 45، إثر متابعته لركلة الجزاء التي أهدرها. وارتفع رصيد ويستهام إلى 16 نقطة في المركز الخامس عشر، في حين تجمد رصيد بيرنلي عند 17 نقطة في المركز الثالث عشر.

واستعاد مانشستر سيتي اتزانه مجددا في البطولة عقب خسارته في المرحلتين الماضيتين، عقب فوزه 2 صفر على ضيفه واتفورد.

وسجل بابلو زاباليتا وديفيد سيلفا هدفي سيتي في الدقيقتين 33 و86.

ورفع سيتي رصيده إلى 33 نقطة في المركز الرابع، وتجمد رصيد واتفورد عند 21 نقطة في المركز الحادي عشر.

وحافظ مانشستر يونايتد على صحوته بعدما انتزع انتصاره الثاني على التوالي، بعدما تغلب في الوقت القاتل 2 - 1 على مضيفه كريستال بالاس.

وبادر بول بوغبا بالتسجيل لمصلحة يونايتد في الدقيقة 45، فيما أدرك جيمس مكارثر التعادل لكريستال بالاس في الدقيقة 66.

ولعب النجم السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش دور المنقذ في اللقاء، بعدما سجل هدف الفوز القاتل ليونايتد في الدقيقة 88.

وارتفع رصيد مانشستر يونايتد إلى 27 نقطة في المركز السادس، وتوقف رصيد كريستال بالاس عند 15 نقطة في المركز السادس عشر.

وفرض التعادل السلبي نفسه على لقاء ستوك سيتي مع ضيفه ساوثهامبتون.

وارتفع رصيد ستوك إلى 20 نقطة في المركز الثاني عشر، كما رفع ساوثهامبتون رصيده إلى 21 نقطة في المركز التاسع.

وقاد كريستيان إيركسن فريقه توتنهام هوتسبير لتحقيق فوزا ثمينا 3 - صفر على ضيفه هال سيتي.

وأحرز إيركسن الهدفين الأول والثاني لتوتنهام في الدقيقتين 14 و63، قبل أن يضيف فيكتور وانياما الهدف الثالث في الدقيقة 73 من متابعة لقذيفة قوية من إيركسن ارتدت من يد حارس هال.

ورفع توتنهام رصيده إلى 30 نقطة في المركز الخامس، فيما توقف رصيد هال عند 12 نقطة في المركز التاسع عشر (قبل الأخير).

وحقق ويست بروميتش ألبيون فوزا مستحقا 3 - 1 على ضيفه سوانزي سيتي.

وارتدى خوسيه سولومون ريندون لاعب ويست بروميتش ثوب الإجادة في المباراة بعدما سجل ثلاثة أهداف (هاتريك) في الدقائق 50 و61 و63، فيما أحرز واين روتليدج هدف سوانسي الوحيد في الدقيقة 78.

وارتفع رصيد ويست بروميتش إلى 23 نقطة في المركز السابع، فيما توقف رصيد سوانزي عند 12 نقطة في المركز الثامن عشر.

