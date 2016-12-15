مانشستر سيتي مهدد بفقدان غندوغان حتى نهاية الموسم

المصدر: مانشستر - د ب أ

أعلن نادي مانشستر سيتي أن لاعب وسطه الألماني ايلكاي غندوغان قد يغيب حتى نهاية الموسم بعد تعرضه لإصابة قوية في الركبة خلال الفوز على واتفورد 2-0 مساء الأربعاء في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ويكشف الفحص الطبي الذي يخضع له غندوغان يوم الخميس عن حجم الإصابة، ولكن الأسباني بيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي قال أن النادي يتوقع غياب اللاعب الألماني لعدة أشهر.

وقال غوارديولا في مؤتمر صحفي بعد الفوز على واتفورد "أنا حزين للغاية، يبدو أننا سنفتقده لفترة طويلة".

وأضاف "الطبيب يعتقد أنه تعرض لقطع في الأربطة، ولكننا لا نعرف، سنعرف المزيد اليوم".