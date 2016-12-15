مودريتش وزيدان ينتقدان نظام الإعادة التلفزيونية

لا يلاقي نظام الإعادة التلفزيونية للاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) ترحابا كبيرا بعدما أثارت التكنولوجيا جدلا للمباراة الثانية على التوالي في كأس العالم للأندية يوم الخميس.



وتأهل ريال مدريد الاسباني إلى النهائي بتغلبه 2-صفر على كلوب أميركا المكسيكي ولكن نظام الإعادة التلفزيونية كان في بؤرة الاهتمام مجددا بعدما أثار هدف سجله كريستيانو رونالدو في الوقت المحتسب بدل الضائع القلق.



وبدا أن الحكم انريكي كاسيريس وهو من باراغواي سيلغي الهدف قبل أن يحتسبه بعد التشاور مع حكم الفيديو.



وقال لوكا مودريتش لاعب وسط ريال مدريد: إنه نظام جديد ولا أحبه كثيرا. أعتقد أنه قد يسبب ارتباكا ولم يتم شرحه لنا باستفاضة.



وأضاف: انطباعي الأول عنه أنه ليس نظاما جيدا للغاية.



وباستخدام التقنية الجديدة احتسبت ركلة جزاء للمرة الأولى في بطولة تابعة للفيفا لصالح كاشيما انتلرز الياباني الذي تغلب 3-صفر على أتليتيكو ناسيونال الكولومبي في المباراة الأخرى بالدور قبل النهائي يوم الأربعاء.



واستغرق القرار في المباراة وقتا طويلا ما أثار استياء الجماهير.



وقال رينالدو رويدا مدرب اتليتيكو إنه يشعر بأن الفريق ضحية لهذه التقنية.



فيما قال زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد: إذا سألتني عن انطباعي الشخصي فانني سأقول ان هذه التقنية ستسبب ارتباكا، لكن ليس لدينا سلطة اتخاذ القرار. إذا تم اتخاذ قرار بهذا الخصوص.. إذن فعلينا الاعتياد عليه.