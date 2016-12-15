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200 مليون يورو تبقي سواريز في صفوف برشلونة

المصدر: برشلونة - د ب أ
سواريز انتقل إلى برشلونة صيف 2014
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وافق المهاجم الأوروغوياني الدولي لويس سواريز على توقيع عقد جديد مع ناديه برشلونة الأسباني يستمر بموجبه في صفوف الفريق حتى 30 يونيو 2021.

ويوقع سواريز على العقد الجديد ، الذي يمتد لأربع أعوام ونصف العام ، يوم الجمعة في مقر النادي ببرشلونة.

ووأحرز سواريز الحذاء الأوروبي الذهبي في الموسم الماضي بعدما أصبح أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف في بطولات الدوري المحلية بأوروبا وذلك برصيد 40 هدفا في الدوري الأسباني كما أحرز العديد من الجوائز منذ انتقاله لبرشلونة في 2014 قادما من ليفربول الإنجليزي.

وتوج سواريز مع برشلونة بلقب الدوري الأسباني مرتين وبلقب واحد في دوري أبطال أوروبا.

ويتضمن العقد الجديد لسواريز مع النادي الأسباني شرطا جزائيا تبلغ قيمته 200 مليون يورو.

كلمات دالّة

#سواريز, #برشلونة, #أوروغواي

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