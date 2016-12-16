بايرن يمدد عقد رافينيا عاماً إضافياً

أعلن نادي بايرن ميونيخ، بطل الدوري الألماني لكرة القدم في المواسم الأربعة السابقة الجمعة، عن تمديد عقد مدافعه الألماني-البرازيلي رافينيا عاماً إضافياً حتى 30 يونيو 2018.

وصرح الرئيس التنفيذي للنادي البافاري، كارل هاينتس رومينيغه، في بيان أن مارسيو رافايل فيريرا دي سوزا (رافينيا) "ليس فقط لاعباً مهماً بالنسبة إلينا على أرض الملعب، وإنما هو شخص محترم جداً خارجه".

ويلعب البرازيلي الحاصل على الجنسية الألمانية (31 عاماً) منذ 2011 مع بايرن ميونيخ وخاض حتى الآن 186 مباراة سجل خلالها 4 أهداف.

بدوره، صرح اللاعب: "أنا سعيد جداً بتمديد العقد، بايرن هو بمثابة عائلتي الثانية وأحد أفضل الأندية في العالم".

وكان العملاق البافاري مدد عقد الفرنسي فرانك ريبيري (33 عاماً) حتى 2018، والبولندي روبرت ليفاندوفسكي (28 عاماً) حتى 2012، ويبقى تمديد عقد الجناح الهولندي أريين روبن (32 عاماً) الذي قد يبحث في 2017.

وقال رئيس النادي أولي هونيس مؤخراً "أريين باق، هذا الأمر غير خاضع للنقاش".