حارس إسبانيول يتحدى ثلاثي هجوم برشلونة

أعلن دييغو لوبيز، حارس مرمى إسبانيول، عن تحديه لثلاثي الهجوم الناري بفريق برشلونة قبل مباراة الفريقين المقررة بعد غد الأحد، في "ديربي كتالونيا" ضمن منافسات المرحلة السادسة عشرة بالدوري الإسباني لكرة القدم.

وأوضح لوبيز 35 عاماً، حارس مرمى ريال مدريد سابقاً والمعار حالياً من ميلان الإيطالي إلى إسبانيول، أنه سيتصدى لجميع المهاجمين الثلاثة البارزين في صفوف برشلونة في إشارة إلى الأرجنتين ليونيل ميسي والأوروغوياني لويس سواريز والبرازيلي نيمار.

ويمتلك لوبيز سجلاً سيئاً للغاية في مواجهة ميسي الذي أصبح أكثر اللاعبين هزا لشباك لوبيز.

وخلال عشر مواجهات للوبيز أمام ميسي، اهتزت شباك الحارس المخضرم عشر مرات كان من بينها ثلاثة أهداف (هاتريك) في مباراة الكلاسيكو بين برشلونة والريال عام 2014 والتي انتهت بفوز برشلونة 4 - 3.

ورغم هذا، أكد لوبيز ثقته في قدرته وقدرة دفاع إسبانيول على التصدي لهذا الهجوم الناري الذي يطلق عليه لقب "إم إس إن" نسبة إلى الحروف الثلاثة الأولى لنجوم هجوم برشلونة.

وقال لوبيز، في مقابلة تلفزيونية: "إنهم ثلاثة لاعبين من طراز عالمي ولديهم القدرة على حسم المباراة في أي وقت. من المتوقع أن يشكل هذا الثلاثي إزعاجا كبيرا لنا ولكن دفاع إسبانيول لديه القدرة والرغبة في إيقافهم من أجل مواصلة النتائج الجيدة والتطور في أداء الفريق هذا الموسم".

وقدم إسبانويل، بقيادة مديره الفني كويكي سانشيز فلوريس، بداية مهتزة في الموسم الحالي، لكنه استعاد اتزانه وقدم مستويات جيدة في المباريات الأخيرة بمساعدة حارسه لوبيز.

وحطم لوبيز الرقم القياسي لحراس مرمى النادي على مدار التاريخ وحافظ على نظافة شباكه في 586 دقيقة متتالية قبل أن تهتز بهدف في نهاية المباراة الماضية أمام سبورتينغ خيخون الأحد الماضي، وإن فاز إسبانيول 2 - 1 في المباراة ليحافظ على سجله خالياً من الهزائم في 11 مباراة متتالية بمختلف البطولات منها آخر 9 مباريات خاضها في الدوري الإسباني.

وأشار لوبيز أيضا إلى أن ميسي هو الأخطر لكنه سيركز في المواجهة مع أي من المهاجمين الثلاثة بنفس الدرجة، ويتمنى أيضا أن ينتبه دفاع الفريق لخطورة المخضرم أندريس إنييستا نجم خط وسط برشلونة. وقال لوبيز: "أندريس إنييستا يصنع الفارق".