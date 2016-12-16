رسميا.. سواريز يبقى في صفوف برشلونة حتى 2021

وقع المهاجم الأوروغوياني الدولي، لويس سواريز، رسميا الجمعة، على عقده الجديد مع برشلونة، والذي يمتد لأربعة أعوام ونصف العام حتى 30 يونيو 2021 .

ويتضمن عقد سواريز 29 عاماً، مع الفريق شرطاً جزائياً تبلغ قيمته 200 مليون يورو (209 ملايين دولار).

وكان برشلونة أعلن أمس الخميس عن توصله لاتفاق مع سواريز على توقيع عقد جديد، يستمر بموجبه في صفوف الفريق حتى 2021 على أن يوقع العقد اليوم في مقر النادي ببرشلونة.

وأحرز سواريز الحذاء الأوروبي الذهبي في الموسم الماضي، بعدما أصبح أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف في بطولات الدوري المحلية بأوروبا، وذلك برصيد 40 هدفا في الدوري الإسباني، كما أحرز العديد من الجوائز منذ انتقاله لبرشلونة في 2014 قادما من ليفربول الإنجليزي.

وتوج سواريز مع برشلونة بلقب الدوري الإسباني مرتين وبلقب واحد في دوري أبطال أوروبا.

وينتظر أن يكون العقد الجديد لسواريز مع برشلونة هو العقد الأخير الكبير للاعب الذي يحتفل بعيد ميلاده الثلاثين في يناير المقبل، مما يعني أنه سيكون في الرابعة والثلاثين من عمره لدى انتهاء هذا العقد.

واستغرق سواريز بعض الوقت من أجل التأقلم مع طريقة لعب برشلونة، ولكنه شكل بعدها ثلاثيا هجوميا ناريا مع زميليه الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار ليقود هذا الثلاثي الرائع برشلونة إلى الفوز بالثلاثية (دوري وكأس إسبانيا ودوري أبطال أوروبا) في موسم 2014- 2015 .

وأحرز سواريز 97 هدفا في 116 مباراة خاضها مع برشلونة، وأحرز مع الفريق ثمانية ألقاب في بطولات مختلفة.

وقال سواريز أمس: "أشعر بالسعادة التامة لأنني في المكان الذي أريده، الأمر الآن أصبح رسمياً، لم أضع أي عراقيل في طريق التجديد. لن أفقد أبداً طموحي أو حماسي للفوز بالألقاب وتسجيل الأهداف".

وسبق لنيمار أن وقع في أكتوبر الماضي عقداً جديداً مع برشلونة يمتد حتى 2021 أيضا.

كما يعتزم النادي الكتالوني في الفترة المقبلة توقيع عقد جديد مع ميسي، ليتأكد بهذا من استمرار هذا الثلاثي الهجومي الناري مع الفريق حتى 2021 على الأقل.

وقال سواريز: "تجديد عقدي ليس مرتبطاً بتجديد عقد نيمار أو ميسي، ميسي أسطورة ويعلم ما يتعين عليه ويتخذ قراره، كزميل، أود مساعدته، ولكن ميسي كبير بالدرجة الكافية ليتخذ قراره بنفسه، نحن أصدقاء وعلاقتنا معاً رائعة ولكنه لاعب بالغ وعليه أن يتخذ هذا القرار".