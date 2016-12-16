روما يتطلع إلى تضييق الخناق على يوفنتوس

عندما تنطلق منافسات المرحلة السابعة عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم غدا السبت، سيسعى روما جاهداً إلى تثبيت أقدامه على طريق الصراع مع حامل اللقب والمتصدر الحالي يوفنتوس، حيث يلتقي الفريقان بعضهما البعض على ملعب يوفنتوس في تورينو.

فبعد تحقيق الفوز على ميلان ولاتسيو، يطمح روما صاحب المركز الثاني برصيد 35 نقطة في تحقيق نتيجة إيجابية أمام يوفنتوس المتصدر برصيد 39 نقطة، ليقلص الفارق الذي يفصل بينهما إلى نقطة واحدة.

وفي هذه الحالة، يمكن لروما بعدها أن يقضي فترة أعياد الكريسماس في الصدارة، حيث تأجلت مباراة يوفنتوس في المرحلة الثامنة عشر أمام كروتوني، لانشغال يوفنتوس بمباراة كأس السوبر أمام ميلان المقررة في 23 ديسمبر.

وقال المخضرم جيانلويجي بوفون حارس مرمى يوفنتوس: "روما يسير بشكل جيد، معنوياته عالية ولا مفاجأة في تقدمه إلى القمة بجدول الدوري".

وأضاف: "روما لديه لاعبون من الطراز العالمي ومدرب ممتاز هو لوسيانو سباليتي، الذي أقدره بشكل كبير، فلديه خبرة كبيرة وأسلوب لعب واضح، في حالة عدم وقوع أخطاء، سيكون لدى روما القدرة على المنافسة على اللقب حتى نهاية الموسم".

وفي المباراة المقررة غداً، يتوقع بوفون الخطورة من جانب إدين دجيكو، الذي يتصدر قائمة هدافي الدوري الإيطالي، مع ماورو إيكاردي لاعب إنتر ميلان برصيد 12 هدفا لكل منهما.

وساهم دجيكو بذلك بثلث أهداف روما الـ36 التي سجلها الفريق في الموسم الحالي حتى الآن، متفوقاً بفارق هدف واحد على يوفنتوس حامل اللقب.

وعلى الجانب الآخر، بات المهاجم الأرجنتيني جونزالو هيجواين أكثر استقرارا وانسجاما مع يوفنتوس الذي انضم إليه قادماً من نابولي في الصيف الماضي.

فقد سجل هيجواين ثنائية قاد بها يوفنتوس للفوز على جاره تورينو 3 -1 في مباراة الديربي التي جمعت بينهما يوم الأحد الماضي، ليرفع اللاعب رصيده هذا الموسم إلى 9 أهداف.

وينتظر مشاركة هيغواين أساسياً في مباراة الغد إلى جانب مواطنه باولو ديبالا العائد من الإصابة.

وقال لوتشيانو سباليتي، المدير الفني لروما، قبل مواجهة يوفنتوس الذي يمتلك أقوى خط دفاع في الدوري حيث لم تتلق شباكه سوى 14 هدفا في حين اهتزت شباك روما 16 مرة، "تحتاج إلى تقديم أفضل ما لديك في كل الجوانب أمام يوفنتوس، ومن المهم للغاية أن تلعب بإيقاع سريع".

وأضاف: "لا يفترض أن تسمح لهم بفرض السيطرة على مجريات اللعب لأنهم يحسنون استغلال ذلك. نحن حذرون إزاء كل لاعب لديهم حتى البدلاء وحتى جماهيرهم، لأن يوفنتوس فريق هائل".

كذلك يتطلع ميلان صاحب المركز الثالث برصيد 32 إلى استعادة توازنه من خلال المباراة المقررة غدا أمام ضيفه أتلانتا، والتي تقام عقب مواجهة إمبولي وكالياري التي تفتتح بها منافسات المرحلة.

وتستأنف المرحلة بعد غد الأحد بلقاء نابولي، صاحب المركز الرابع برصيد 31 نقطة، مع ضيفه تورينو، وساسولو مع إنتر ميلان، وكييفو مع سامبدوريا، وأودينيزي مع كروتوني، وبيسكارا مع بولونيا، ولاتسيو مع فيورنتينا، وجنوه مع باليرمو.