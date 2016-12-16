فينغر يطالب لاعبي أرسنال بالشجاعة أمام السيتي

يريد أرسين فينغر، مدرب أرسنال، من لاعبيه إثبات قدرتهم على المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بالتغلب على مانشستر سيتي بعد غد الأحد، وطالبهم بالتحلي بالشجاعة في استاد الاتحاد.

وتراجع أرسنال إلى المركز الثالث بجدول الترتيب بعد خسارته خارج ملعبه 2-1 أمام إيفرتون الثلاثاء الماضي، بينما تعافى سيتي من خسارته 4-2 أمام ليستر سيتي مطلع الأسبوع بالفوز 2-صفر على واتفورد الأربعاء الماضي.

وكانت خسارة أرسنال أمام إيفرتون هي الثانية في الدوري هذا الموسم، وقال فينغر إن اللاعبين في حاجة لإبداء شجاعة أكبر واستغلال فرصهم إذا أرادوا تجنب هزيمة جديدة.

وقال المدرب الفرنسي في مؤتمر صحافي الجمعة: "المهم هو رد الفعل السريع".

وأضاف: "المباريات الكبرى أمام مانشستر سيتي تتطلب دفاعاً جيداً من الجميع، والتحلي بالجرأة عندما تحصل على الكرة".

وشبه البعض أداء أرسنال السلس المعتمد على الاستحواذ على الكرة بفريق برشلونة بقيادة بيب غوارديولا 2008-2012 الذي حصد ألقابا عديدة، وقال فينغر إن المدرب الإسباني سرعان ما سيترك بصمته مع سيتي.

وأضاف فينغر: "يأتي بفلسفته، تتوقع أن يظهر تأثيره على الفريق".

وتابع: "ما تريده من مباراة كبيرة هو أن يصل مستواها لقدر التوقعات النسبة لنوعية الأداء، أعتقد أن هذا سيحدث لأنني أتحلى بالروح الإيجابية".

وسيغيب سيرجيو أغويرو لاعب سيتي عن المواجهة بسبب الإيقاف، بينما سيفتقد أرسنال جهود المدافع شكودران مصطفى، بسبب إصابة في الكاحل وسانتي كازورلا الغائب منذ مدة طويلة وآرون رامسي وداني ويلبيك.

وقال فينغر: "لا أنفى أن سيرجيو لاعب مهم بالنسبة للمنافس، ولكن لديه لاعبون آخرون على قدر كبير من الأهمية، نعاني من غيابات عديدة".

وطالب المدرب الفرنسي - الذي لا يتوانى عن الإشارة إلى الأخطاء التحكيمية بعد المباريات - بسرعة إدخال تقنية الفيديو في الدوري الممتاز لمساعدة الحكام في اتخاذ القرارات خلال المباريات.

ويقوم الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" باختبار التقنية في كأس العالم للأندية في اليابان.

وقال: "أنا مؤيد لها منذ وقت طويل، في ظل سرعة المباريات، يحتاج الحكام لمساعدة، أود رؤية هذه التقنية تطبق في أقرب وقت ممكن".