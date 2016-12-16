لجنة طعون فيفا تؤيد إيقاف نيرسباخ لمدة عام

رفضت لجنة الطعون التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، الجمعة، طعن فولفغانغ نيرسباخ الرئيس السابق للاتحاد الألماني للعبة، وأبقت على عقوبة إيقافه لعام واحد والتي فرضت عليه في يوليو الماضي.

وقالت اللجنة إنها تؤكد قرار لجنة القيم بالفيفا ضد نيرسباخ لإخفاقه في الإبلاغ عن سوء تصرف محتمل بشأن اختيار ألمانيا لتنظيم كأس العالم لكرة القدم 2006.

وقالت اللجنة في بيان: "خلصت لجنة الطعون إلى أن الإيقاف لمدة عام واحد وحظر المشاركة في أن نشاط مرتبط بكرة القدم على المستوى المحلي والدولي هو عقوبة مناسبة في هذه القضية، وبالتالي تظل عقوبة إيقاف السيد نيرسباخ لمدة عام واحد سارية اعتبارا من 25 يوليو 2016".