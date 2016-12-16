مدرب كريستال بالاس: تشيلسي فريق لا يقهر

أكد آلان باردو، مدرب كريستال بالاس، الجمعة، أن تشيلسي متصدر ترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم، يبدو "فريقاً لا يقهر"، وذلك عشية مواجهة الناديين اللندنيين.

وهناك فوارق هائلة بين مستوى أداء الفريقين قبل المواجهة، إذ إن تشيلسي فاز في 10 مباريات على التوالي بالدوري، ليوسع الفارق الذي يفصله عن أقرب منافسيه إلى 6 نقاط، بينما حقق بالاس فوزاً وحيداً في آخر 10 مباريات.

ويخطط مشجعون يطلقون على أنفسهم "المطالبون برحيل باردو" للخروج من الاستاد في الدقيقة 21 من مواجهة الغد، تعبيرا عن استيائهم من خسارة فريقهم 21 مباراة في الدوري في 2016.

وقال باردو في مؤتمر صحافي: "لم أكن أعلم بذلك".

وأضاف: "أرى أن لاعبي الفريق يقاتلون من أجل قميص كريستال وسأحرص على استمرار القتال حتى آخر دقيقة من كل مباراة".

ورغم ذلك أقر بأن مواجهة تشيلسي بقيادة المدرب أنطونيو كونتي ليست بالأمر الهين.

وقال: "رغم أنه قادم من الدوري الإيطالي، وهو أسلوب مختلف في كرة مختلفة فإن كونتي أحكم قبضته على الدوري الممتاز".

وأضاف: "يساعده لاعبون لهم باع طويل في الدوري الممتاز، ولكنه يقوم بعمل رائع، يبدو فريقا لا يقهر في الوقت الحالي".

وتابع: "يقدم (إيدن) هازارد و(دييجو) كوستا أداء مختلفا مقارنة بالعام الماضي وسيعترفون بذلك. وكذلك بالنسبة لسيسك فابريغاس".

وأردف: "هذه مهمة صعبة على كل المستويات".

وخسر فريق باردو على ملعبه 2-1 أمام مانشستر يونايتد يوم الأربعاء الماضي بعدما سجل زلاتان إبراهيموفيتش هدف الفوز في الوقت القاتل.

وقال المدرب باردو: "يجب أن نخوض المباراة كما لعبنا أمام يونايتد ويحدونا الأمل في أن يحالفنا التوفيق".

وأضاف: "للأسف نعاني من تفشي الإصابات في صفوف فريقنا والتي تطال عشرة أو 11 من لاعبي الصف الأول.. وهو ما قلص خياراتنا".

وتابع: "ولكننا نعتزم المنافسة بكل ما أوتينا من قوة".