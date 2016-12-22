تعيين هولاند مساعداً لمدرب إنجلترا

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم عبر موقعه الرسمي على الإنترنت، تعيين ستيف هولاند مساعدا لمدرب المنتخب الإنجليزي الأول للعبة الشعبية بعد عمله مع الطاقم الفني بصفة مؤقتة.

ويعمل هولاند (46 عاما) حاليا مساعدا لمدرب نادي تشيلسي اللندني متصدر الدوري الإنجليزي، وسيشارك في قيادة المنتخب الإنجليزي في مباراتيه المقبلتين في مواجهة ألمانيا وليتوانيا في مارس المقبل، قبل انضمامه رسميا وبصورة كاملة للطاقم الفني الذي يقوده المدرب جاريث ساوثجيت في نهاية الموسم الحالي.

ونقل موقع الاتحاد الإنجليزي عن المدرب ساوثجيت قوله: "يسعدني أن يعمل ستيف مساعدا لي".

وعمل هولاند مساعدا لساوثجيت عندما تولى الأخير تدريب منتخب انجلترا تحت 21 عاما من أغسطس 2013 وعمل مع المنتخب الإنجليزي الأول منذ تولي ساوثجيت تدريبه خلفا لسام ألاردايس في سبتمبر الماضي.

وأضاف ساوثجيت: "أود أن أقدم الشكر إلى تشيلسي لموافقته على انضمام ستيف للطاقم الفني للمنتخب خلال السنوات الثلاث الأخيرة، لكن انضمامه بصورة كاملة للفريق يمثل أهمية كبرى، وأنا أنتظر بفارغ الصبر حتى مايو للحصول على خدماته بصورة دائمة".