مدرب اليابان: أشعر بالإحباط بعد هزيمة الإمارات

أكد المدرب وحيد خليلوفيتش، مدرب اليابان، أن فريقه سيسعى للانتقام لهزيمته أمام نظيره الإماراتي في تصفيات كأس العالم 2018 لكرة القدم، عندما يحل فريقه ضيفاً على الإمارات عند استئناف التصفيات في مارس المقبل.

وكانت الإمارات فازت على اليابان 2-1 في جولة سابقة من المرحلة الأخيرة من التصفيات الآسيوية المؤهلة للنهائيات التي ستقام في روسيا في سبتمبر الماضي، بينما طالب منتخب اليابان باحتساب هدف له قائلا إن الكرة تجاوزت خط المرمى الإماراتي.

ونقلت وكالة كيودو اليابانية للأنباء عن المدرب البوسني ابن الثالثة والستين قوله الخميس: "الهزيمة أمام منتخب الإمارات كانت بمثابة صفعة على الوجه بالنسبة لنا. وشعوري بالإحباط بسببها لا يزال مستمرا حتى الآن وننتظر بلهفة الرد في مارس".

وبعد أول 5 جولات تتقاسم السعودية واليابان صدارة المجموعة الثانية بعشر نقاط لكل فريق.

وستحل اليابان ضيفة على دولة الإمارات في 23 مارس المقبل، قبل أن تستضيف تايلاند بعدها بخمسة أيام.

وبعد ذلك ستلعب اليابان خارج أرضها في مواجهة العراق في 13 يونيو، ثم على أرضها في مواجهة أستراليا في 31 أغسطس، قبل أن تختتم مسيرتها في التصفيات على أرض السعودية في الخامس من سبتمبر.

وأضاف خليلوفيتش: "أمامنا ثلاث مباريات خارج أرضنا في الشرق الأوسط. ولقد حققت فرق هذه المنطقة تحسناً في مستوياتها في الآونة الأخيرة. وأتوقع أن نتعرض لضغوط كبيرة في مواجهة هذه الفرق وأنا بدأت بالفعل الاستعداد لهذه المباريات".