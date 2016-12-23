تشيلسي يؤكد انتقال البرازيلي أوسكار إلى شنغهاي

أكد نادي تشيلسي متصدر الدوري الإنجليزي، عبر موقعه الرسمي على الإنترنت الجمعة، إن لاعب وسطه البرازيلي الدولي أوسكار سينضم إلى شنغهاي سيبج المنافس في الدوري الصيني خلال فترة الانتقالات الشتوية.

ورغم عدم الكشف عن أي تفاصيل مالية لهذه الصفقة فإن وسائل إعلام قدرت قيمتها بنحو 60 مليون يورو (62.63 مليون دولار).

وقال تشيلسي في بيان: "اتفق ناديا تشيلسي وشنغهاي سيبج على تفاصيل وشروط انتقال أوسكار بصفة دائمة".

وخلال أربعة أعوام ونصف في صفوف تشيلسي فاز أوسكار (25 عاما) مع النادي اللندني بالدوري الانجليزي الممتاز وبكأس رابطة المحترفين الانجليزية وبالدوري الأوروبي.

وسيعمل أوسكار الذي أحرز 38 هدفا في 203 مباريات مع تشيلسي تحت قيادة مدرب تشيلسي السابق البرتغالي أندريه فيلاس بواش في النادي الصيني ويتوقع أن يكون صاحب أعلى أجر في البطولة بواقع 400 ألف جنيه إسترليني (490760 دولارا) في الأسبوع.

واحتل شنغهاي سيبج المركز الثالث بين فرق الدوري الصيني المكون من 16 فريقا في الموسم الماضي والتي استمر من مارس، وحتى نهاية أكتوبر متخلفا بفارق 12 نقطة عن قوانغتشو ايفرجراند الذي توج باللقب.