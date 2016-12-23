رانييري ينتقد إيقاف فاردي 3 مباريات

انتقد كلاوديو رانييري، مدرب ليستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، قرار رفض استئناف النادي ضد بطاقة حمراء، حصل عليها المهاجم جيمي فاردي وإيقافه لثلاث مباريات.

وحصل فاردي - هداف الفريق في الموسم الماضي - على بطاقة حمراء مباشرة في التعادل 2-2 مع ستوك سيتي. ويبدأ إيقافه أمام ايفرتون يوم الاثنين المقبل.

وأبلغ رانييري الصحافيين: "الجميع في انجلترا وفي جميع أنحاء العالم شاهد التدخل وقال إن فاردي لم يرتكب مخالفة".

وأضاف: "تقدمنا باستئناف لأننا نؤمن بصحة موقفنا ونحن محبطون من النتيجة، لأننا عندما نرتكب أخطاء أو عندما يرتكب لاعبو فريقي خطأ، لا نتقدم باستئناف".

ولن يشارك المدافعان كريستيان فوكس وروبرت هوت في مواجهة ايفرتون للايقاف بينما تحوم شكوك حول مشاركة لاعب الوسط داني درينكووتر بعد اصابته في الركبة في وقت سابق من الشهر الجاري.

وقال رانييري: "انها فرصة جيدة للغاية بالنسبة للاعبين الذين لم يلعبوا بصورة منتظمة، ليظهروا قدراتهم والتفاهم فيما بينهم بصورة جيدة للغاية".