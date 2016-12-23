سيميوني: لماذا لا أبقى في النادي الذي أحب؟

ألمح المدرب الأرجنتيني، دييغو سيميوني، لاحتمال بقائه على رأس الجهاز الفني لنادي أتلتيكو مدريد الإسباني، لما بعد انتهاء عقده في يونيو 2018، في مقابلة معه نشرت الجمعة.

وقال سيميوني لصحيفة "ماركا" الرياضية الإسبانية: "سيكون صعباً العثور على فريق أفضل من أتلتيكو في مسيرتي المستقبلية كمدرب. لذا لماذا لا أبقى مرتبطاً بالنادي الذي أحب؟".

أضاف: "أعتقد أنني وجدت مكاني في العالم... سنرى".

ويتولى سيميوني مسؤولياته في أتلتيكو منذ 2011، ووقع في مارس 2015 عقدا يربطه بالنادي حتى 2020. إلا أنه قلص في سبتمبر الماضي مدة العقد حتى يونيو 2018.

وأحرز الدولي الأرجنتيني السابق (46 عاما) مع أتلتيكو لقب الدوري الإسباني في 2014، وقاده مرتين إلى نهائي دوري أبطال أوروبا في المواسم الثلاثة الأخيرة.

وارتبط اسم سيميوني بالانتقال إلى نواد أوروبية أخرى منها باريس سان جرمان الفرنسي وأرسال الإنجليزي وإنتر ميلان الإيطالي.

وأشار سيميوني في المقابلة مع "ماركا" إلى أن تقليص مدة العقد كانت للصالح المشترك للطرفين، مؤكداً العلاقة الجيدة مع إدارته.

وقال: "أعتقد أن هذا هو الوضع الأفضل (...) إذا استمر النادي في رغبته بالاعتماد علي، وإذا واصل الجهود التي كان يبذلها حتى الآن، يمكننا على الأرجح البقاء معا".

وأنهى أتلتيكو الموسم الماضي في المركز الثالث بفارق ثلاث نقاط عن برشلونة البطل، ونقطتين خلف جاره ريال مدريد، وخسر نهائي كأس أبطال أوروبا بركلات الترجيح أمام الأخير، إلا أن الفريق يقدم مستوى متواضعاً هذا الموسم ويحتل حاليا في المركز السادس برصيد 28 نقطة.