مهمتان صعبتان أمام برشلونة ومدريد في ثمن النهائي

تزداد مهمة برشلونة صعوبة في الدفاع عن لقبه بطلا لمسابقة كأس إسبانيا في كرة القدم، اعتبارا من الدور ثمن النهائي، بعدما أوقعته القرعة التي أقيمت الجمعة، في مواجهة اتلتيك بلباو، بينما سيواجه غريمه ريال مدريد اشبيلية.

ورغم أن الكفة تميل لصالح برشلونة في المواجهات المباشرة في مختلف المسابقات (27 فوزا و10 تعادلات و3 هزائم)، منها ثلاثة انتصارات في نهائي الكأس، إلا أن بلباو دائما ما يشكل عائقا نفسيا للفرق الكبيرة، خصوصا في الكأس الذي أحرزه 23 مرة.

ولا يتفوق عليه في ذلك سوى النادي الكاتالوني (28 لقبا)، آخرها الموسم الماضي بفوزه على اشبيلية 2-صفر في الوقت الاضافي.

وأوقعت القرعة ريال مدريد بطل أوروبا ومتصدر ترتيب الدوري المحلي، مع اشبيلية بطل الدوري الأوروبي في الأعوام الثلاثة السابقة.

وستحمل المواجهة ذهابا في 4 يناير وايابا في 11 منه، طابعا ثأريا بالنسبة الى اشبيلية الذي خسر امام الفريق الملكي في الكأس السوبر الاوروبية 2-3 في اغسطس.

وسيلتقي الفريقان ثلاث مرات خلال أقل من أسبوعين، إذ تضاف إلى مبارتي الكأس، مباراة في الدوري في 15 يناير.

ويتصدر ريال مدريد ترتيب الدوري برصيد 37 نقطة، بفارق ثلاث نقاط عن برشلونة الثاني الذي تفصله نقطة واحدة فقط عن اشبيلية الثالث.

وتقام مباريات الذهاب الأربعاء 4 يناير، والإياب في 11 منه. وفي ما يأتي نتيجة سحب القرعة:

لاس بالماس - اتلتيكو مدريد

الكوركون (درجة ثانية) - قرطبة (ثانية)

اتلتيك بلباو - برشلونة

ريال مدريد - اشبيلية

ريال سوسييداد - فياريال

ديبورتيفو لاكورونيا - الافيس

فالنسيا - سلتا فيغو

اوساسونا - ايبار