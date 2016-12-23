مورينيو يرشح تشيلسي للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي

رشح جوزيه مورينيو، مدرب مانشستر يونايتد، المنافس تشيلسي، المنفرد بالصدارة للفوز بلقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم، قائلا إن قدرة النادي اللندني على تحقيق الانتصارات المتتالية ستمنع أي فريق آخر من اللحاق به.

ويحتل مانشستر يونايتد الذي لم يخسر في آخر 8 مباريات في الدوري، بعد هزيمته الكبيرة 4-صفر في ملعب تشيلسي المركز السادس بين فرق الدوري الإنجليزي العشرين برصيد 30 نقطة بعد أول 17 جولة.

ويتخلف يونايتد بفارق 13 نقطة عن تشيلسي الذي يتفوق بست نقاط على ليفربول أقرب ملاحقيه.

وعن فرص فريقه في الفوز باللقب قال البرتغالي مورينيو في تصريحات إعلامية: "لابد من التحلي بالصدق والقول إنه أمر في غاية الصعوبة. الأمر لا يتعلق فقط بفارق النقاط لكن أيضا بفلسفة تشيلسي في اللعب".

وعن تشيلسي أضاف مورينيو: "يحرزون أهدافا ويحققون الفوز ويجيدون الدفاع ولا يهتمون بما يقوله أو يراه الآخرون. وهم يركزون فقط على الفوز ولهذا السبب لا أعتقد أنهم سيخسرون الكثير من النقاط".

وبعد ثلاثة انتصارات متتالية قلص يونايتد الفارق بينه وبين أرسنال الرابع في الترتيب إلى أربع نقاط ورفض مورينيو التكهن بترتيب فريقه في نهاية الموسم.

وقال المدرب المخضرم أيضا: "لا أريد التكهن بترتيبنا في نهاية الموسم لأن كل فرق المقدمة لديها نفس الطموح".

وسيلتقي يونايتد مع ضيفه سندرلاند المهدد بالهبوط يوم الاثنين المقبل.