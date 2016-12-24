ألاردايس يتولى تدريب كريستال بالاس

أعلن نادي كريستال بالاس الجمعة، تعيين سام ألاردايس، المدرب السابق للمنتخب الانكليزي لكرة القدم، على رأس جهازه الفني، غداة اقالة المدرب السابق ألن باردو على خلفية النتائج السيئة.

وقال رئيس النادي ستيف باريش: "نحن سعيدون لتمكننا من التعيين بهذه السرعة، ومحظوظون لان مدربا من طينة سام وخبرته كان متوافرا".

وستكون المباراة الأولى للمدرب الجديد الاثنين في ضيافة واتفورد.

وكانت الأنباء عن قرب تعيين ألاردايس بدأت بالتواتر في وقت سابق الجمعة، مع مشاهدته في مركز التدريب التابع لكريستال بالاس.

وقال المدير الفني الجديد البالغ من العمر 62 عاما لشبكة "سكاي سبورتس" أن الفرصة التي منحها اياه كريستال بالاس للعودة الى الدوري الانكليزي الممتاز هي "رائعة".

وكان النادي أعلن الخميس اقالة باردو (55 عاما) الذي يدربه منذ مطلع 2015، وقاده لنهائي كأس الاتحاد الانكليزي في الموسم ذاته، حين خسر بصعوبة في الوقت الاضافي امام مانشستر يونايتد 1-2.

ويواجه الفريق صعوبات كبيرة هذا الموسم في الدوري، ويكافح لتجنب الهبوط الى الدرجة الاولى. ويحتل المركز السابع عشر برصيد 15 نقطة ويبتعد بفارق نقطة واحدة عن اول مراكز الهبوط.

وفاز كريستال بالاس في 4 مباريات من أصل 17 خاضها في الدوري هذا الموسم، بينها فوز واحد فقط في آخر 11 مباراة.

وكان ألاردايس استقال من تدريب المنتخب الانكليزي نهاية سبتمبر بعد مباراة واحدة فقط، وذلك على خلفية تصويره بشكل متخف وهو ينصح صحافيين زعموا بانهم رجال اعمال يملكون وكالة وهمية مختصة بعقود اللاعبين، بكيفية الالتفاف على القوانين.

