منزل الأرجنتيني تيفيز يتعرض للسرقة

أعلنت الشرطة الأرجنتينية، الثلاثاء، أن لصوصا استغلوا غياب لاعب كرة القدم الأرجنتيني، كارلوس تيفيز، للاحتفال بزفافه في الأوروغواي، وقاموا بسرقة منزله في بوينس ايريس.

ولم تفصح الشرطة عن قيمة المسروقات، لأن لاعب بوكا جونيورز الحالي لم يتقدم بعد بشكوى رسمية في أعقاب السرقة.

واحتفل الدولي الأرجنتيني، والذي سبق له اللعب في صفوف مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي الانكليزيين ويوفنتوس الايطالي، الخميس من ام اولاده الثلاث سابقا،

وتزوج المهاجم الخميس من صديقته فانيسا مانسيل (لهما ثلاثة أولاد)، وعندما عاد الأحد إلى منزله في ضاحية سان ايسيدرو الراقية، اكتشف تعرضه للسرقة عبر لصوص دخلوا إليه من ورشة مجاورة.

ويتوقع أن يتم تيفيز (32 عاما) هذا الاسبوع، صفقة انتقال لنادي شنغهاي غرينلاند الذي عرض عليه راتبا سنويا يصل الى 40 مليون دولار، لترك بوكا الذي بدأ معه مسيرته وعاد اليه في 2015.