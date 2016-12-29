بكين يرغب بالتعاقد مع بودولسكي مقابل 7 ملايين يورو

المصدر: د ب أ

أعلن نادي غلطة سراي التركي، عن تلقيه عرضا من نادي بكين جوان الصيني، للتعاقد مع اللاعب الألماني الشهير لوكاس بودولسكي.

وأشار مسؤولو النادي التركي إلى أن النادي الصيني قدم 7 ملايين يورو، للتعاقد مع بودولسكي 31 عاما، الفائز بلقب كأس العالم 2014 مع المنتخب الألماني علما بأنه انتقل لغلطة سراي في العام الماضي.

وأكد النادي التركي أنه يدرس العرض المقدم من بكين جوان للنجم الألماني الدولي السابق قبل الرد النهائي.

وكان نجم كرة القدم التركي الدولي السابق بوراك يلمز انتقل من غلطة سراي إلى بكين جوان في وقت سابق من العام الحالي.