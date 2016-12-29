رسميا.. الأرجنتيني تيفيز ينضم إلى صفوف شنغهاي

المصدر: شنغهاي - د ب أ

أعلن نادي شنغهاي شينهوا الصيني، الخميس، رسمياً عن ضم كارلوس تيفيز مهاجم بوكا جونيورز الأرجنتيني.

ولم يكشف النادي الصيني عن التفاصيل المالية لصفقة ضم تيفيز 32 عاماً، ولكن بعض وسائل الإعلام ومن بينها هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) رجحت أن قيمة الصفقة بلغت نحو 70 مليون جنيه إسترليني.

ومن المقرر أن يحصل تيفيز على 615 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا في شنغهاي.

وأثيرت تكهنات واسعة منذ فترة حول اقتراب تيفيز نجم مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد ويوفنتوس سابقاً، من الانتقال إلى الدوري الصيني ليلعب تحت قيادة المدرب جوش بوييه.

وسينضم تيفيز إلى بعض النجوم العالميين في صفوف شنغهاي مثل السنغالي ديمبا با والنيجيري أوبافيمي مارتينز.

وانتقل تيفيز إلى بوكا جونيورز في يوليو 2015 قادماً من يوفنتوس الإيطالي بعد خسارة يوفنتوس أمام برشلونة الإسباني في نهائي دوري أبطال أوروبا.