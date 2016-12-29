فيرون "الرئيس" يعود للملاعب من جديد

اتفق خوان سيباستيان فيرون رئيس نادي استوديانتس المنافس في الدوري الأرجنتيني لكرة القدم على العودة كلاعب أمس الأربعاء ليتراجع عن اعتزاله وهو بعمر 41 عاما.

وسيحتفظ القائد السابق للأرجنتين بمنصبه كرئيس بالإضافة إلى لاعب في تشكيلة 2017.

وقال النادي على موقعه على الانترنت: "وقع خوان سيباستيان فيرون على عقد يربطه بالنادي كلاعب لمدة 18 شهرا ويصبح بذلك ثاني لاعب يضمه (المدرب) نلسون فيفاس من أجل الموسم الجديد".

وسيعود فيرون الذي لعب في أوروبا لأندية بارما ولاتسيو ومانشستر يونايتد بالإضافة إلى فرق أخرى إلى استوديانتس للمشاركة في الدوري الأرجنتيني وكأس ليبرتادوريس.

وقاد فيرون استوديانتس للفوز بلقب كأس ليبرتادوريس للمرة الرابعة في 2009 بعد العودة للفريق قبل ذلك بثلاث سنوات قادما من انترناسيونالي الايطالي. ولعب فيرون آخر مرة مع استوديانتس في 2014.

وتدرب فيرون لعدة أشهر من أجل العودة التي ستبدأ بمواجهة باير ليفركوزن في كأس فلوريدا الودية في الثامن من يناير المقبل.

وسيحصل فيرون على أقل راتب وسيتبرع به لأعمال التطوير في النادي.



ويتقاسم استوديانتس المركز الثاني في الدوري الأرجنتيني متأخرا بفارق ثلاث نقاط عن بوكا جونيورز بعد انتهاء النصف الأول من المسابقة التي ستستأنف في فبراير بعد راحة تمتد لسبعة أسابيع.