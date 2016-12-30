فيدرر يعود إلى الملاعب بعد غياب 6 أشهر

يعود السويسري روجيه فيدرر إلى ملاعب كرة المضرب، بعد غياب استمر 6 أشهر بسبب آلام في ركبته، من خلال مشاركته في كأس هوبمان للمنتخبات المختلطة التي تنطلق الأحد في أستراليا.

ولم يلعب فيدرر (35 عاما) منذ خروجه من نصف نهائي بطولة ويمبلدون الإنجليزية، ثالث البطولات الكبرى "غراند سلام"، على يد الكندي ميلوش راونيتش، وتراجع بالتالي إلى المركز السادس عشر في التصنيف العالمي، وهو أدنى ترتيب له منذ 2001.

وكأس هوبمان هي إحدى الدورات التي تقام في أستراليا ونيوزيلندا استعدادا لبطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى.

وقال فيدرر: "الهدف هو استعادة مستوى الأداء، عدم التعرض للإصابة هو الأمر الأهم، لكني أعتقد أنني سأستطيع، حتى نهاية الأسبوع، تقديم مستوى جيد".

ويلعب فيدرر مع مواطنته بلنيدا بنسيتش في الدورة الاستعراضية، وستكون المواجهة الأولى له مع البريطاني دانيال ايفانز المصنف 66 عالميا. أما المواجهة الثانية فستكون مع الألماني الكسندر زفيريف الرابع والعشرين، قبل مباراة مع الفرنسي ريشار غاسكيه الثامن عشر في المجموعة الأولى التي تضم منتخبات دول اللاعبين الأربعة.

وتضم المجموعة الثانية استراليا واسبانيا والولايات المتحدة وتشيكيا.