ريال مدريد يسعى لانجاز جديد أمام غرناطة

يلتقي ريال مدريد المفعم بالثقة والساعي للتتويج بلقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم لأول مرة منذ خمسة أعوام يوم السبت المقبل مع ضيفه غرناطة، وكله أمل في معادلة الرقم القياسي المحلي الذي يحمله برشلونة وهو 39 مباراة متتالية خالية في الهزيمة في كل المنافسات.

وأمس الأربعاء، سحق فريق المدرب زين الدين زيدان منافسه إشبيلية الطامح للمنافسة على لقب الدوري 3-صفر في ذهاب دور 16 لكأس ملك إسبانيا رغم إراحته المهاجمين المؤثرين كريم بنزيمة وكريستيانو رونالدو وفي ظل غياب خمسة لاعبين أساسيين بسبب الإصابة.

وسيستمر غياب المدافعين بيبي وسيرجيو راموس ولاعبي الوسط لوكاس فازكيز وماتيو كوفاتشيتش في مباراة الدوري يوم السبت، إلى جانب جاريث بيل الغائب لمدة طويلة، لكن من الصعب توقع نتيجة غير الفوز على غرناطة المتعثر صاحب المركز 19 وقبل الأخير.



وحقق غرناطة فوزا وحيدا خلال الموسم الحالي وجمع تسع نقاط من 16مباراة في حين جمع ريال المنفرد بالصدارة 37 نقطة من 15 مباراة.

ويتوقع أن يعود إلى صفوف بطل أوروبا هدافه الأول رونالدو الذي توج بجائزة أفضل لاعب في العالم قبل بداية العطلة الشتوية في إسبانيا وبنزيمة رغم أن زيدان يؤكد أن فريقه يلعب بصورة طيبة في غيابهما.

وقال زيدان عن ذلك أمس الأربعاء: "بالطبع بعض اللاعبين أكثر أهمية من الآخرين لكننا نريد أن نجعل كل لاعب يشعر بأنه مهم والكل يقدم أداء جيدا للغاية".

وأضاف نجم منتخب فرنسا السابق: "الأمر الجيد هو أن الكل ملتزم بالقضية ولا يوجد فارق عند غياب بعض اللاعبين وهذا يكشف الكثير عن الفريق".

ومن جهة أخرى يواجه برشلونة صاحب المركز الثاني والذي يتخلف بثلاث نقاط عن ريال الذي لعب مباراة أقل من حامل اللقب مهمة صعبة في أول مباراة في الدوري في 2017 عندما يحل ضيفا على فياريال صاحب المركز الرابع.

وسيخوض برشلونة الذي يدربه لويس انريكي المباراة بصفوف شبه مكتملة ويفترض أن يكون ثلاثي هجومه المكون من ليونيل ميسي ولويس سواريز ونيمار حصل على الكثير من الراحة.

وقال لويس إنريكي: "أنا سعيد للغاية بالصورة التي ظهروا عليها منذ عودتهم. عادوا وهم في حال أفضل مما كانوا عليه قبل العطلة".

وأضاف: "وجودهم في عطلة لا يعني أنهم لم يعملوا بجد. وأنا سعيد جدا بمستوى لياقتهم".

وسيلتقي إشبيلية الثالث في الترتيب بفارق نقطة واحدة خلف برشلونة خارج ملعبه مع ريال سوسيداد المتألق والذي يحتل المركز الخامس في حين يحل اتلتيكو مدريد صاحب المركز السادس ضيفا على ايبار الذي يحتل مركزا في وسط القائمة.