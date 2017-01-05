فيدرر: متفائل.. وسعيد بعودتي

يشعر السويسري روجيه فيدرر بالرضا بعد أداءه القتالي أمام منافسه الألماني الصاعد الكسندر زفيريف رغم خسارته المباراة التي جمعت بينهما في كأس هوبمان للتنس.

وفاز زفيريف على فيدرر 6/7 (1/7) و7/6 (7/9) و6/7 (4/7).

ورغم خسارة فيدرر 35 عاما، أمام زفيريف في فردي الرجال، لكنه تعاون مع مواطنته بليندا بينسيتش في الفوز على زفيريف و أندريا بيتكوفيتش في منافسات الزوجي المختلط.

وفازت بينسيتش على بيتكوفيتش 6 3/ و6 4/ في فردي السيدات لتحسم سويسرا الفوز 1/2 على ألمانيا ، لتلتقي غدا الجمعة مع فرنسا على بطاقة التأهل إلى نهائي كأس هوبمان.

ويخطط فيدرر لخوض حصة تدريبية بسيطة فقط اليوم تستمر لـ45 دقيقة فقط قبل أن يلتقي هو وبنسيتش مع ريتشار جاسكيه وكريستينا ملادنوفيتش.

وقال فيدرر: "جاسكيه منافس قوي، ستكون مباراة أخرى رائعة، أريد فقط أن أكون واثقا من حالتي وعدم إيذاء نفسي".

وخاض فيدرر معركة قوية أمام زفيريف استمرت لساعتين ونصف الساعة، مع عودة النجم السويسري إلى ملاعب التنس بعد فترة غياب استمرت 6 أشهر بسبب الإصابة في الركبة.

ويرغب فيدرر في التأني لمعرفة كيفية استجابة جسده، ولكن بعد أن فاز على البريطاني داني إيفانز يوم الاثنين الماضي في كأس هوبمان دون أن يواجه أي متاعب، بدأ يشعر بالتفاؤل.

وقال فيدرر: "لقد خرجت في حالة جيدة بعد المباراة الأولى، لكن مباراة زفيريف مختلفة قليلا، لكني جئت إلى هناك لتجربة هذا الآلم، هذا سيمنحني الكثير من الأمور الجيدة".

ويحاول فيدرر جمع أكبر قدر من المعلومات حول حالته الجسدية ولياقته البدنية أملا في العودة إلى ساحة الكبار في .2017

وقال فيدرر الفائز بـ17 لقبا في بطولات الجراند سلام الأربع الكبرى: "أشعر بالسعادة، لقد ظهرت بشكل جيد خلال خمس مجموعات حتى الآن، بجانب مباراة الزوجي المختلط، أعيش اسبوع استثنائي، التدريبات سارت بشكل رائع، الاستقبال كان مذهلا، ظهرت بمستوى طيب وأشعر بسعادة كبيرة".