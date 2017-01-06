الجزائري محرز أفضل لاعبي إفريقيا في 2016

المصدر: د ب أ

وسط نخبة من أفضل نجوم كرة القدم في القارة السمراء استضافت العاصمة النيجيرية "أبوغا" يوم الخميس حفل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، والمسمى بجوائز "الأفضل"، والذي تم الكشف خلاله عن أفضل عناصر الساحرة المستديرة الإفريقية في الداخل والخارج.

وحضر الحفل اعضاء الكاف على رأسهم عيسى حياتو رئيس الاتحاد واعضاء العمومية ورؤساء الاتحادات المختلفة ونخبة من أفضل نجوم الكرة الحاليين والسابقين في إفريقيا.

وتوج الجزائري رياض محرز بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2016 بواقع 361 صوتا متفوقا على الغابوني بيير إيمريك أوباميانج الذي حصد 313 صوتا والسنغالي ساديو ماني صاحب 186 صوتا.

وفاز نادي ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي (بطل دوري أبطال إفريقيا) بجائزة أفضل ناد في إفريقيا متفوقا على مازيمبي الكونغولي وزيسكو يونايتد الزامبي.

وفاجأ منتخب أوغندا الجميع بتتويجه بجائزة أفضل منتخب في القارة السمراء متفوقا على السنغال والكونغو الديمقراطية، فيما فاز منتخب نيجيريا للسيدات بجائزة الأفضل في إفريقيا متفوقا على الكاميرون وجنوب إفريقيا.

وكشف الكاف خلال الحفل عن التشكيلة المثالية للقارة السمراء في عام 2016 والتي ضمت : دينيس أونيانجو (أوغندا) في حراسة المرمى وفي خط الدفاع: سيرج أورييه (ساحل العاج) وإريك بايي (ساحل العاج) وأيمن عبد النور (تونس) وجويسي لوماليسا (جمهورية الكونغو الديمقراطية) وفي خط الوسط: راينفورد كالابا (زامبيا) وخاما بيليات (زيمبابوي) وكيغان دولي (جنوب إفريقيا) وفي الهجوم رياض محرز (الجزائر) وبيير امريك أوباميانج (الغابون) وساديو ماني (السنغال) .

وتوج حارس صن داونز دينيس أونيانجو بجائزة أفضل لاعب داخل القارة السمراء متفوقا على زميله بيليات ورينفورد كالابا لاعب مازيمبي .

وفاز النيجيري أليكس إيووبي لاعب ارسنال الانجليزي بجائزة أفضل لاعب شاب في القارة السمراء .

وحصد النيجيري كيليتشي إيهيناتشو جائزة أفضل موهبة صاعدة بالقارة السمراء على حساب إليا مشاك ونابي كيتا .

وفاز بيتسو موسيماني المدير الفني لصن داونز بجائزة الأفضل على حساب كل من فلورنت إبينجي مدرب الكونغو الديمقراطية وفلورنس أومابجبيمي مدرب نيجيريا للسيدات.

وتوج الجامبي بكاري جاساما بجائزة أفضل حكم على حساب المصري جهاد جريشة ومالانج دييدهيو فيما حصدت النيجيرية أسيسات أوشوالا بجائزة أفضل لاعبة في القارة السمراء.