برشلونة يخسر مواجهة أتلتيك بيلباو بثنائية

يجب على برشلونة الفائز بلقب كأس ملك إسبانيا لكرة القدم في آخر نسختين، أن يقاتل على أرضه إذا أراد مواصلة مشواره في البطولة هذا الموسم عقب خسارته مباراة الذهاب في دور 16 أمام اتليتيك بيلباو 2-1 الخميس، على الرغم من أنه خاض آخر 10 دقائق وهو يتفوق عدديا على منافسه.

وضع أريتز أدوريز مهاجم منتخب إسبانيا بيلباو في المقدمة في الدقيقة 25 من ضربة رأس ثم اتبعها اللاعب المخضرم بلمسة ساحرة ليهيئ الكرة لزميله الشاب ايناكي وليامز الذي سدد الكرة مباشرة مسجلا الهدف الثاني لفريقه بعدها بثلاث دقائق.

واعاد المتألق ليونيل ميسي برشلونة - الذي لعب بكامل قوته - لأجواء اللقاء ثانية بركلة حرة في الدقيقة 52 مرت اسفل العارضة وتجاوزت خط المرمى قبل ان يتم ابعادها لكن الحكم اشار باحتسابها.

ورفض الحكم احتساب ركلة جزاء للمهاجم البرازيلي نيمار في الشوط الأول قبل ان يتعرض اللاعب للمزيد من الالتحامات العنيفة في الشوط الثاني مما أدى لإشهار الحكم للبطاقة الصفراء الثانية لراؤول جارسيا واندير ايتوراسبي قبل النهاية بقليل.

وادت المساندة الجماهيرية الكبيرة من قبل الجماهير المتحمسة في استاد سان ماميس لتقديم بيلباو لأداء بطولي ليتمسك بالانتصار على الرغم من سيل من محاولات برشلونة قبل النهاية والتي شملت تسديد ميسي في القائم في اخر فرص اللقاء.

وستقام مباراة الاياب الاربعاء المقبل على استاد كامب نو.