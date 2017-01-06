روني يعود إلى قائمة مورينيو أمام ريدينغ

سيعود القائد وين روني للتشكيلة الأساسية لمانشستر يونايتد عندما يلتقي مع ريدينج (درجة ثانية) في الدور الثالث لكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم غدا السبت، في سعي الفريق لتحقيق رقم قياسي بالتتويج باللقب للمرة 13.

وخاض روني (31 عاما) آخر مباراة قبل ثلاثة أسابيع، حيث غاب عن مباريات فترة الأعياد بسبب مشكلة عضلية.

ويبتعد روني بهدف واحد عن معادلة رقم بوبي تشارلتون الذي سجل 249 هدفا مع النادي وقال جوزيه مورينيو مدرب الفريق إنه (روني) سيبدأ مباراة الغد في أولد ترافورد مع سيرجيو روميرو حارس المرمى البديل نحو سعي الفريق لتحقيق انتصاره الثامن على التوالي.

وما زال الغموض يكتنف مستقبل مورجان شنايدرلين وممفيس ديباي.

وتلقى شنايدرلين عرضا من وست بروميتش البيون كما ذكرت تقارير أن إيفرتون يريده بينما جذب ديباي اهتمام روما الإيطالي.

وقال مورينيو عن اللاعبين: "موقفهما متشابه لحد كبير. سأسمح لهما بالرحيل في حال وصول عروض لهما. حتى هذه اللحظة لم يحدث. هل هذا موقف جيد؟ لا.

وتابع: "ولما لا؟ لأني لا أضعهما ضمن خياراتي حاليا. في الظروف الطبيعية كان من المحتمل مشاركتهما غدا لكنهما لن يشاركا لأننا كنا ننتظر حدوث شيء ما خلال الاسبوعين الماضيين بدا وكأنه سيحدث بنسبة 100% لكن حاليا نسبته صفر لأننا لم نتلق أي عروض تناسب قدرات لاعبينا".