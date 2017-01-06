زيدان عن رونالدو: يحتاج مزيداً من الراحة

أكد زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، متصدر دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، أن كريستيانو رونالدو يتفهم حاجته لقدر أكبر من الراحة، وأن غيابه عن المباريات من حين لآخر يصب في صالح اللاعب والفريق.

وغاب رونالدو هداف ريال التاريخي عن 4 مباريات من أصل 15 في الدوري هذا الموسم، بزيادة مباراتين مقارنة بالموسم الماضي بأكمله واستبعد بصورة مفاجئة من مواجهة إشبيلية في كأس ملك إسبانيا الأربعاء الماضي.

وقال زيدان العام الماضي إنه يفضل أن ينال رونالدو قدرا أكبر من الراحة بعدما اضطرته الإصابات للغياب عن مباريات مهمة في نهاية الموسم، ولكن يبدو أن المدرب الفرنسي توصل لاتفاق مع اللاعب البرتغالي هذا الموسم.

وقال زيدان في مؤتمر صحافي الجمعة قبل مواجهة غرناطة في الدوري: "تحدثنا بهذا الخصوص.. الأمر الوحيد الذي ينبغي عليك إدراكه هو أنه لاعب ذكي للغاية".

وأضاف المدرب: "أريد أن يكون كريستيانو في كامل لياقته بنهاية الموسم، عندما تخوض 20 مباراة في 70 يوما يجب عليك أن تنال قسطا من الراحة من حين لآخر، هذه رؤيتي وهو يتفق معي".

وأردف: "دائما ما يريد اللعب، ولكن يمكنك التفاهم من خلال الحوار، نريد الفوز بكل الألقاب الممكنة".

وتعرض رونالدو لإصابة في الركبة خلال نهائي بطولة أوروبا ليغيب على إثرها عن أول مباراتين في الدوري، بينما قرر المدرب إراحته في آخر مباراة في الدوري العام الماضي أمام ديبورتيفو كورونيا استعدادا لكأس العالم للأندية.

وقال زيدان عن رونالدو الفائز بجائزة الكرة الذهبية 4 مرات: "إنه قائد داخل الملعب وخارجه، دائما ما يوجه نصيحة لكل لاعب، انه في كامل تركيزه حتى عندما لا يلعب".