إيقاف بالوتيلي مباراتين في الدوري الفرنسي

قالت لجنة الانضباط والجزاء التابعة للدوري الفرنسي لكرة القدم، إنها عاقبت المهاجم الإيطالي ماريو بالوتيلي لاعب نادي نيس بالإيقاف لمباراتين بعد طرده قبيل نهاية مباراة فريقه، التي انتهت بالتعادل بدون أهداف مع بوردو في ديسمبر الماضي.

وطرد بالوتيلي (26 عاما) ببطاقة حمراء مباشرة بعد ركله أحد مدافعي بوردو.

ونتيجة الإيقاف فإن المهاجم الايطالي الدولي سيغيب عن فريقه متصدر الدوري الفرنسي في مباراتيه أمام لوريان الأحد المقبل، وفي مواجهة ميتز في 15 يناير الجاري.

كما عوقب لوسيان فافر مدرب نيس بالإيقاف لمباراتين مع إيقاف التنفيذ، بسبب تصرفاته تجاه الحكام بعد نهاية المباراة التي أقيمت في 21 ديسمبر الماضي.