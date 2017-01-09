أوباميانغ ونوير.. الثنائي الأفضل في الدوري الألماني

المصدر: برلين - د ب أ

أسفر استطلاع رأي أجرته مجلة "كيكر" الرياضية وشارك فيه 238 لاعبا من الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا) ، عن اختيار بيير إيمريك أوباميانغ مهاجم بوروسيا دورتموند كأفضل لاعب في البوندسليجا خلال النصف الأول من الموسم الحالي.

وذكرت المجلة أن أوباميانغ متصدر قائمة هدافي البوندسليجا برصيد 16 هدفا حاز على 33.6 بالمائة من الأصوات.

وتفوق أوباميانغ على إميل فورسبيرج لاعب لايبزغ (23.1 بالمائة) وروبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ (14.3).

كذلك اختير مانويل نوير حارس مرمى بايرن ميونيخ مجددا كأفضل حارس في المسابقة خلال النصف الأول من الموسم.