أوزيل يربط استمراره في أرسنال مع بقاء فينغر

أعلن مسعود أوزيل إنه بانتظار معرفة مصير مدربه الفرنسي أرسين فينغر قبل اتخاذه قراره بشأن تمديد عقده مع فريقه أرسنال الانجليزي لأعوام إضافية.

وينتهي عقد المدرب الفرنسي (67 عاما) الذي يتولى مسؤولياته منذ 1996، في ختام الموسم الحالي. ولم يتضح بعد ما إذا كان فينغر سيواصل مسيرته مع النادي اللندني، لاسيما في ظل عدم تمكنه من إحراز لقب الدوري منذ عام 2004 على الرغم من التعاقدات التي ابرمها.

واكد أوزيل (28 عاما) في حديث لمجلة "كيكر" الالمانية: النادي يعلم بأن وجودي هنا مرتبط إلى حد كبير بأرسين فينغر الذي أحضرني ووضع ثقته بي. النادي يعلم ايضا باني أريد أولا أن يتضح الموقف بخصوص ما سيقوم به المدرب.



وأضاف: قلت للنادي انني مستعد لتمديد عقدي. الجمهور يريدني هنا. الا أنه استدرك: الآن، المسألة مرتبطة بالنادي.

ورأى الدولي الألماني أن الفرصة لا تزال سانحة أمام فريقه لاحراز لقب الدوري هذا الموسم، على رغم فارق النقاط السبع مع المتصدر تشيلسي.



وقال: قبل عام وفي هذه المرحلة (من الموسم) كنا في الصدارة والكثير من الناس اعتقدوا باننا سنكون الأبطال. الان تشيلسي موجود في هذا الموقع... إلا أنني مقتنع بان الفرصة ما زالت قائمة.