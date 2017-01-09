كلوب يعلن عودة كوتينيو إلى صفوف ليفربول

كشف يورغن كلوب مدرب ليفربول الإنجليزي أن صانع العابه البرازيلي فيليبي كوتينيو الغائب منذ سبعة أسابيع بسبب الإصابة عاود تمارينه وبات جاهزا للعودة إلى الفريق.

ولم يخض كوتينيو أي مباراة منذ اصابته بتمزق في اربطة الكاحل في الشوط الأول من مباراة ليفربول ضد سندرلاند (2-صفر) في 26 نوفمبر الماضي.

وأكد المدرب الألماني أن كوتينيو سيكون في عداد تشكيلة الفريق التي تستعد لملاقاة ساوثمبتون الأربعاء في ذهاب الدور نصف النهائي من كأس الرابطة الانجليزية.

وأوضح: اعتقد أنه جاهز بدنيا للتواجد ضمن تشكيلة الفريق وهذا يعني أنه قد يشارك لبضع دقائق، لكن الأمر يتعلق بسير المباراة.

وأضاف: غاب عن الملاعب من ستة إلى سبعة أسابيع وهي فترة طويلة، وتاليا يحتاج إلى خوض دقائق في التمارين خصوصا، ثم في أقرب فرصة ممكنة، دقائق في المباريات.

وتابع: لم يتقرر شيء حتى الآن لكنه سيخوض الثلاثاء رابع حصة تدريبية له مع الفريق. الحصص التدريبية التي خاضها ليست كثيرة لكنها في المقابل كافية للتواجد ضمن التشكيلة.