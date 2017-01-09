لاعبو ألمانيا يختارون ميسي أفضل لاعب في العالم

كشف استطلاع للرأي نشرته مجلة "كيكر" الألمانية الرياضية أن لاعبي الدوري الألماني لكرة القدم "بوندسليجا" اختاروا النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي كأفضل لاعب في العالم، يليه البرتغالي كريستيانو رونالدو.

ويرى 43.3 بالمئة من اللاعبين الـ 238 المشاركين في الاستطلاع أن ميسي يتربع على قمة الكرة العالمية، فما اختار36.6 بالمئة منهم قائد المنتخب البرتغالي.

ولم يفلح كريستيانو رونالدو في التفوق على نجم برشلونة في هذه المناسبة، رغم فوزه بلقب بطولة دوري أبطال أوروبا في 2016 مع ريال مدريد وبطولة أمم أوروبا مع المنتخب البرتغالي.

وتوج رونالدو في ديسمبر الماضي بالكرة الذهبية الرابعة له في تاريخه، كما يعد المرشح الأوفر حظا في حصد جائزة اللاعب الأفضل في العالم، التي يمنحها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في حفل يقيمه يوم الإثنين في مدينة زيورخ السويسرية.

ويأتي المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان، مهاجم أتلتيكو مدريد، خلف ميسي ورونالدو في استطلاع المجلة الألمانية، بعد أن فاز بـ 5.5 بالمئة من الأصوات، فيما جاء توني كروس رابعا، بعد أن حصل على 2.1 بالمئة من أصوات اللاعبين.

وأظهر استطلاع الرأي، التي أجرته المجلة الألمانية المتخصصة في أخبار كرة القدم، أن لاعبي البوندسليجا يعتقدون أن برشلونة هو المرشح الأوفر حظا في الفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم بواقع 30.7من الأصوات، يليه ريال مدريد ( 27.7 بالمئة من الأصوات)، وأخيرا بايرن ميونخ (22.3 بالمئة)