محكمة سويدية تبرئ زلاتان من اتهامات "المنشطات"

المصدر: ستوكهولم - د ب أ

قضت محكمة سويدية لمصلحة نجم كرة القدم زلاتان إبراهيموفيتش بسبب ما اعتبرته تشهيراً من جانب مدرب منتخب ألعاب القوى السويدي السابق والذي ادعى في وقت سابق أن إبراهيموفيتش استخدم المواد المنشطة لتعزيز أداء عضلاته.

ورفع إبراهيموفيتش دعوى قضائية يتهم فيها مدرب ألعاب القوى أولف كارلسون بالتشهير ، حيث أدلى الأخير بتصريحات مثيرة للجدل بحق اللاعب خلال جلسة نقاش حول المنشطات في الرياضة في أبريل الماضي.

وكان كارلسون قد ربط بين معدلات البناء العضلي والوزن التي حققها إبراهيموفيتش في فترة ستة أشهر ، خلال لعبه بصفوف يوفنتوس الإيطالي بين عامي 2004 و2006 بتعاطي المنشطات.

وقضت محكمة كارلستاد الجزئية، غرب السويد ، بتغريم كارلسون مبلغ 24 ألف كرونا (2640 دولار) ، علما بأن تهمة القذف قد تصل عقوبتها إلى الحبس عامين في حالة ثبوتها.

بينما أفلت كارلسون من العقوبة بسبب تصريحات أدلى بها لأحد الصحفيين عقب جلسة النقاش.

ولم يحضر إبراهيموفيتش ، الذي يلعب حاليا لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي ، جلسة استماع عقدت في يوم واحد خلال ديسمبر الماضي. وتجدر الإشارة إلى أنه لم يثبت تعاطيه المنشطات من قبل.

واحتكم طرفا القضية لتسجيل مصور لتصريحات كارلسون خلال جلسة النقاش ، وجرى استعراض التسجيل ومراجعته في المحكمة.

وألزمت المحكمة الطرفين بدفع المصروفات القضائية ، علما بأن إبراهيموفيتش الذي لم يطلب تعويضا كان قد طلب فقط إلزام كارلسون بدفع المصروفات القضائية في حالة إدانته.

وقال يوهان إريكسون محامي كارلسون في تصريحات لقناة "إس.في.تي" التليفزيونية السويدية إنه لم يتناقش بشأن الحكم مع موكله ، وإنه سيبحث الأمر بعناية قبل اتخاذ القرار بشأن الاستئناف المحتمل.