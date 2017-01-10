رئيس وزراء ماليزيا يهنئ صبري على جائزة بوشكاش

تلقى لاعب كرة القدم الماليزي محمد فايز صبري التهنئة يوم الثلاثاء من رئيس وزراء بلاده بعدما توج يوم الاثنين بجائزة بوشكاش لأفضل هدف في العالم لعام 2016 .

وتوج صبري بالجائزة في استفتاء الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) وذلك عن هدفه لفريق بينانج في مرمى باهانج في المباراة التي فاز فيها فريقه 4 - 1 في منافسات الدوري الماليزي في فبراير الماضي ، وقد سجله من تسديدة ساحرة لضربة حرة من مسافة بعيدة عن المرمى.

وأصبح صبري أول لاعب أسيوي يصل للقائمة النهائية للمرشحين قبل أن يصبح أيضا أول لاعب أسيوي يفوز بالجائزة منذ إطلاقها في عام 2009 .

وقال رئيس الوزراء الماليزي نجيب عبد الرزاق في تغريدة بموقع شبكة التواصل الإجتماعي "تويتر" :التهاني لفايز صبري.

وأضاف: نجاحك في الحصول على جائزة بوشكاش لعام 2016 من قبل الفيفا يشكل إلهاما للعديد من لاعبي كرة القدم في ماليزيا وفخرا لبلادنا.

وحصد صبري 59.46 بالمائة من الأصوات متفوقا على مارلون نجم خط وسط فريق كورينثيانز البرازيلي واللاعبة الفنزويلية دانيوسكا رودريجيز.

وانضم صبري بذلك إلى نجوم كبار أمثال زلاتان إبراهيموفيتش ونيمار وكريستيانو رونالدو في قائمة المتوجين بجائزة بوشكاش.