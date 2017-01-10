ريال مدريد يعير أوديغارد إلى هيرنيفن الهولندي

وافق نادي ريال مدريد الأسباني على إعارة لاعب خط وسطه النرويجي الدولي مارتين أوديغارد إلى هيرنيفن الهولندي حتى يونيو من العام المقبل.

وينتظر أن يجرى الإعلان عن الاتفاق وتقديم اللاعب رسميا بمقر النادي الهولندي في وقت لاحق يوم الثلاثاء.

وكان أوديغارد قد انضم إلى ريال مدريد وسط ضجة إعلامية كبيرة في يناير 2015 ، لكنه لم يحقق النجاح المأمول بفريق الصف الثاني تحت قيادة المدير الفني زين الدين زيدان.

وبعد تولي زيدان تدريب الفريق الأول للريال ، ظل أوديغارد بالفريق الثاني لكنه سينتقل الآن للعب في الدوري الهولندي الممتاز بعقد إعارة يستمر حتى يونيو من العام المقبل.

وسجل مارتين أول مشاركة له في الدوري الأسباني بقميص ريال مدريد في المباراة التي انتهت بالفوز على خيتافي 7 - 3 في نهاية موسم 2014 - 2015 لكنه أخفق في إثبات نفسه بالفريق.

ويحتل هيرنيفن حاليا المركز الرابع بالدوري الهولندي برصيد 29 نقطة حصدها خلال 19 مباراة.

