شارابوفا تعود إلى ملاعب التنس بعد انتهاء إيقافها

ستعود ماريا شارابوفا الحاصلة على خمسة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى للتنس إلى المنافسات الرسمية في بطولة شتوتجارت في أبريل بعد إيقافها لمدة 15 شهرا بسبب المنشطات.



وعوقبت اللاعبة الروسية التي تقيم في فلوريدا بالإيقاف لعامين في البداية بعد أن جاءت عينتها إيجابية لمادة ميلدونيوم المحظورة في بطولة استراليا المفتوحة العام الماضي.



واعترفت المصنفة الأولى عالميا سابقا بأنها استخدمت هذه المادة لسنوات ولم تكن تعرف أنها أدرجت ضمن قائمة المواد المحظورة رياضيا في بداية 2016. وتم تقليص إيقافها لاحقا إلى 15 شهرا.



وقالت شارابوفا الفائزة بالبطولة التي تقام على ملاعب رملية ثلاث مرات متتالية من 2012: لا يمكن أن أصبح أكثر سعادة بخوض أول مباراة بعد عودتي للمنافسات في واحدة من بطولاتي المفضلة.



وأضافت لموقع البطولة على الانترنت: لا أستطيع الانتظار لرؤية جماهيري الرائعة والعودة للقيام بما أحبه.



وستعود اللاعبة الروسية للمنافسات في الوقت المناسب للمشاركة في ثاني البطولات الأربع الكبرى في العام في رولان جاروس. وتنطلق فرنسا المفتوحة يوم 22 مايو.