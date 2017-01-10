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فيفا يعلن زيادة منتخبات كأس العالم إلى 48 منتخباً

المصدر: زيورخ - د ب أ
من اجتماع سابق للاتحاد الدولي لكرة القدم
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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) زيادة عدد منتخبات كأس العالم إلى 48 اعتبارا من نسخة عام 2026، وذلك خلال جلسه استماعه يوم الثلاثاء.

وذكر الفيفا عبر موقع شبكة التواصل الإجتماعي "تويتر" أن اقتراح زيادة عدد المنتخبات في نهائيات المونديال إلى 48 منتخبا ، وهو ما يشكل زيادة بنسبة 50 بالمائة على عدد المنتخبات (32) التي تشارك طبقا للنظام الحالي ، قوبل بالموافقة "بالإجماع".

وطبقا للنظام الجديد ، سيجرى تقسيم المنتخبات المشاركة على 16 مجموعة تضم كل مجموعة ثلاثة منتخبات ، وبذلك يزيد عدد مباريات النهائيات على الأرجح إلى 80 مباراة بدلا من 64 مباراة طبقا للنظام الحالي.

أما نسختي كأس العالم 2018 بروسيا و2022 بقطر ، فسيجرى إقامتهما بالنظام الحالي والذي يقضي بمشاركة 32 منتخبا في النهائيات.

كلمات دالّة

#فيفا, #كأس العالم

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