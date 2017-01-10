مدرب برشلونة مخاطباً بيكيه: كف عن البكاء

نأى لويس انريكي، المدير الفني لبرشلونة الأسباني، بنفسه عن الانتقادات، التي وجهها لاعبه جيرارد بيكيه للقرارات التحكيمية، التي تتخذ ضد النادي الكتالوني، مشيرا إلى أن البكاء والشكوى أمر سهل.

وقال المدرب الأسباني في مؤتمر صحفي عقده يوم الثلاثاء: حسن تصرف مدرب برشلونة والنادي أمام أي خطأ واضح لا يرقى إليه شك، من السهل البكاء والشكوى.

وردا على سؤال عن بيكيه وانتقاداته للحكام، أجاب انريكي قائلا: كل شخص لديه رأيه، تحدثت مع جيرارد عدة مرات، كل شخص يتمتع برشد كاف من أجل الإدلاء برأيه، إنه أمر شخصي وله احترامه، موقف النادي والمدرب واضح.

واعترف مدرب برشلونة أن الأخطاء التحكيمية تثير غضبه، ولكنه أكد على أهمية الارتقاء فوق هذه الأمور والعمل من أجل تقليل أثار هذه الأخطاء.

ويخوض برشلونة يوم الأربعاء مباراة إياب دور الستة عشر من بطولة كأس ملك أسبانيا أمام اتلتيك بيلباو، حيث يتعين على الفريق الكتالوني تعويض خسارته في مباراة الذهاب بنتيجة 2-1.

وتابع انريكي، قائلا: مباراة العودة في بطولة كأس الملك تعني معاناة اللاعبين والجماهير من توتر كبير، سيكون هناك جمهور كبير، نحن متأخرون في النتيجة ويجب أن ننطلق في الهجوم.

وفي نهاية المؤتمر أشار لويس انريكي إلى عزوف لاعبي برشلونة يوم الاثنين عن حضور حفل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الخاص بجائزة أفضل لاعب في العالم.

واختتم قائلا: أحترم هذا القرار من اللاعبين، هناك مباراة مهمة وهم يدينون بالولاء لناديهم، سواء كانت الانتقادات كثيرة أو قليلة فهي جزء من المجال، الذي نعمل فيه.