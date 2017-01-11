الاتحاد المكسيكي يدعم زيادة عدد منتخبات المونديال

أعربت إدارة الاتحاد المكسيكي لكرة القدم عن تأييدها لقرار الاتحاد الدولي للعبة "فيفا" الخاص بزيادة أعداد المنتخبات المشاركة في بطولة كأس العالم إلى 48 فريقا بدءا من نسخة البطولة في 2026.

وأبدى الأمين العام للاتحاد المكسيكي لكرة القدم، جويرمو كانتو، تأييده للقرار، الذي اتخذه مجلس الفيفا بالإجماع يوم الثلاثاء.

وقال كانتو أن رئيس اتحاد الكرة المكسيكي، ديسيو دي ماريا، الذي حضر اجتماع الفيفا في مدينة زيورخ السويسرية أمس الثلاثاء من أجل التصويت على القرار، أكد على أن النظام الجديد للمونديال له مميزاته.

ويرى كانتو أن البطولة بشكلها الجديد تعني بالنسبة له منافسة أكبر سواء كان ذلك في التصفيات المؤهلة أو خلال فاعليات المونديال نفسه، مشيرا في ذات الوقت إلى أن الاتحاد المكسيكي ينتظر الاطلاع على التفاصيل من أجل اتخاذ الإجراءات الضرورية في هذا الصدد.

ولم يدل المسؤول المكسيكي برأيه حول إمكانية توحيد التصفيات المؤهلة في المونديال في الأمريكيتين، حيث قال: لم نناقش مع أحد هذه القضية بعد، ولكن الآن علينا أن ننتظر للاطلاع بشكل أوسع على الخطوط العريضة لهذا الموضوع.

وفي النظام الجديد للمونديال، سيزيد عدد المقاعد المخصصة لاتحادي أمريكا الجنوبية "كونميبول" وأمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي "كونكاكاف" من أربعة مقاعد ونصف وثلاثة مقاعد ونصف على الترتيب إلى ستة مقاعد ونصف لكل منهما.

وبهذا يضمن كل اتحاد مشاركة ستة دول أعضاء داخله في المونديال، فيما يبقى المقعد السابع رهنا بمباراة فاصلة مع منتخب من قارة أخرى.

وفيما يتعلق برغبة المكسيك في استضافة منافسات مونديال 2026، أشار كانتو قائلا: القواعد لم تحدد بعد، ولكن بالفعل نرغب في أن نكون جزءا من الحفل.

وعلى جانب آخر، استقبل الاتحاد الكوستاريكي لكرة القدم، أحد الاتحادات الأعضاء في "كونكاكاف" قرار الفيفا بنوع من التحفظ.

وقال رودولفو فيالوبوس، رئيس اتحاد كوستاريكا لكرة القدم، في تصريحات للصحافة في بلاده: الآن علينا أن ننتظر لنرى كيف سيتم توزيع المقاعد الإضافية، أما فيما يتعلق بتوحيد التصفيات (بين الأمريكيتين) سنؤجل رأينا فيه حتى نرى ما يحمله هذا القرار من جدوى.

وأوضح فيالوبوس أنه ليس هناك اقتراح من الفيفا حتى هذه اللحظة حول توحيد التصفيات المؤهلة للمونديال بين "كونكاكاف" و"كونميبول".

واختتم قائلا: التطور الناجم عن مواجهة منتخبات كبرى مثل الأرجنتين والبرازيل سيطال الجميع في كونكاكاف، علينا أن ندرس طبيعة هذه التصفيات، التي يمكن أن تكون مفيدة أو ضارة أيضا بكونكاكاف.