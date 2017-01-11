غضب سواريز.. وقطع رأس ميسي.. أزمات تحيط ببرشلونة

لطالما شغل نادي برشلونة الإسباني الشارع الرياضي في أيام رغده، واليوم ومع وجود كم كبير من الأزمات مازال يحظى باهتمام الكاره قبل المحب.

مشاكل وقضايا كثيرة تحيط بالنادي الكاتالوني الذي لم يذق طعم الفوز منذ أن لاقى الأهلي السعودي وديا في الدوحة، حيث خسر مباراة ذهاب كأس ملك إسبانيا أمام أتلتيك بلباو وأدرك التعادل عن طريق نجمه ليونيل ميسي لكن بصعوبة أمام فياريال بالدوري، واليوم بالذات يبحث عن انتصار في الكأس يرد له ولمدربه لويس انريكي الثقة، وبالطبع الفوز يعني التأهل إلى المرحلة المقبلة من المسابقة المحلية التي سيطر عليها النادي الكاتالوني في العامين الماضيين.

وبين كل تلك الفوضى التي لم يعتد عليها برشلونة المنظم أتى غياب نجومه عن حفل الفيفا، حيث تم اختيار أربعة منهم في التشكيلة المثالية من بينهم المنافس الدائم على لقب الأفضل ميسي ليزيد من القيل والقال وأخبار عن تدهور العلاقة بين النادي والاتحاد الدولي لكرة القدم، الأمر الذي نفاه أسكار جيرو المدير التنفيذي للفريق.

لكن إعلان لويس سواريز عدم حضوره لأي حفل ينظمه الفيفا، لأنه يشعر بالخزي بعد عقوبة إيقافه أربعة أشهر عقب عضته الشهيرة لورجبو كليني مدافع المنتخب إيطاليا خلال مونديال البرازيل الأخير، يبن أن عدم التوافق موجود، بل وأن الفيفا اختارت صورة للاعب تظهر حجم الخلاف.

غياب ميسي عن جوائز هذا العام دعا أحد المحبين أو الكارهين لا نعلم، لقطع رأسه وجزأ من جسده العلوي من تمثال له في بيونس ايرس في محاولة تخريبية أعادت إلى الأذهان ما حدث بتمثال كريستيانو رونالدو في ماديرا البرتغالية سابقا.

بيكيه والتحكيم مشكلة أخرى دقت باب برشلونة، حيث انتقد النجم الإسباني ما أسماه ازدواجية التحكيم في بلاده عقب الخسارة أمام اتلتك بلباو بالكأس، وتجاوبت الجماهير مع ذلك لتصب غضبها على حكم اللقاء عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأخيرا وليس آخرا، لكل من سأل أنريكي أين راكيتيتش؟ الإجابة جاءت بالأمس بإشراكه في التدريبات استعدادا لخوضه لقاء بلباو بعدما سرت شكوك حول وجود خلافات، فهل يحسن برشلونة لملمة أوراقه؟ واحتواء أزماته، كما عود جمهوره سابقا أم أن الحديث سيطول.