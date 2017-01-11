مدرب ريال مدريد: رونالدو ليس الأفضل في تاريخ نادينا

أكد فيسينتي دل بوسكي مدرب المنتخب الإسباني السابق في حوار مع صحيفة "ماركا" الإسبانية أن رونالدو ليس الأفضل في تاريخ ريال مدريد، بينما أشاد بزين الدين زيدان مدرب الفريق الحالي.

وقال دل بوسكي: الشعور الذي ينتابك عندما ترى ريال مدريد مع زيدان هو التيقن بقدرته على تحقيق الفوز، وزاد: اللاعبون في هذه الأيام لا يقدمون كل ما لديهم، إذا تمكن المدرب من تصحيح هذا الأمر فإنه يجعل الفريق أكثر قوة، زيدان لديه فريق كبير ومعرفة واسعة.



وردا على سؤال عن ما إذا كان كريستيانو رونالدو هو اللاعب الأفضل في تاريخ ريال مدريد، أجاب المدرب الأسباني المخضرم قائلا: كريستيانو الأفضل؟، كريستيانو هو الأكثر نجومية ولكن سبقه إلى هذا فرانشيسكو خينتو وراؤول.



وتحدث دل بوسكي عن إخفاق المنتخب الإسباني في مونديال البرازيل الماضي، وقال: بعض الناس قالوا لي أنه كان علي أن أرحل بعد مونديال جنوب أفريقيا، ربما لم نكن لنفوز ببطولة أوروبا آنذاك لو كنت اتخذت هذا القرار.