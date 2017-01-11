مورينيو يطالب الجماهير بمساندة لاعبيه أمام ليفربول

حث جوزيه مورينيو، مدرب مانشستر يونايتد الجماهير، على التشجيع بقوة عند استضافة ليفربول في الدوري الانجليزي، يوم الأحد وأبلغهم "لا تأتوا فقط للمسرح" لكن "العبوا معنا".



وتغلب يونايتد 2-صفر على هال سيتي باستاد أولد ترافورد في ذهاب قبل نهائي كأس رابطة الأندية الانجليزية أمس الثلاثاء بفضل هدفين في الشوط الثاني عن طريق لاعبي الوسط خوان ماتا ومروان فيلايني.



لكن المدرب البرتغالي لم يكن سعيدا بالأجواء الهادئة في الشوط الأول والتي عكست الأداء الباهت من لاعبيه في الملعب.



وأبلغ مورينيو وسائل اعلام بريطانية: "أعتقد أنه في الشوط الأول كان على اللاعبين أن يؤدوا بشكل أفضل.. يجب أن أؤدي بشكل أفضل وعلى الجماهير أيضا أن تؤدي بشكل أفضل".



وأضاف: "ربما لم أقم بعملي كما ينبغي، ربما كان يجب أن أجلب بعض الشدة من أجل الاستعداد للمباراة".



ويتوقع مورينيو أن يشارك المهاجم زلاتان ابراهيموفيتش ضد ليفربول بعد غيابه عن مباراة هال بسبب المرض رغم أن شكوكا تحوم حول مشاركة المدافع ماركوس روخو بعد إصابته خلال الفوز على ريدينغ في كأس الاتحاد الانجليزي في بداية الأسبوع.



وتابع مدرب يونايتد: "زلاتان مريض لذا لا أعتقد أن هناك مشكلة، أعتقد أنه سيكون جاهزا (لمباراة ليفربول).



"لا أدري ما هو موقف (روخو). لا أقول إنه ليس لائقا للعب.. أقول إن هناك شكوكا".



ويحتل يونايتد المركز السادس في الدوري بعد 20 مباراة برصيد 39 نقطة بفارق خمس نقاط وراء ليفربول صاحب المركز الثاني.