إبراهيموفيتش: غزوت إنجلترا في 3 أشهر فقط

قال السويدي زلاتان ابراهيموفيتش نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي أنه لا يفكر في مطاردة الأسباني دييجو كوستا مهاجم تشيلسي في صراع هدافي الدوري الإنجليزي هذا الموسم وأنه يهتم فقط بمصلحة الفريق.

وقال إبراهيموفيتش في تصريحات لموقع مانشستر يونايتد الرسمي على الانترنت: " أنا لا أطارد أحدا، أنا أطارد لقب الدوري الإنجليزي، هذا هو هدفي، الأهداف الشخصية تأتي في إطار الهدف العام لأنها تعتبر مكافأة بالنسبة لكل لاعب.

وأضاف: إذا تحقق الهدف الجماعي، ستتحقق الأهداف الفردية أيضا، أحاول مساعدة الفريق والقيام بما أبرع فيه، تسجيل الأهداف واللعب بشكل جيد وخلق الفرص لزملائي، أعرف أنني سأساعد فريقي إذا ظللت أقوم بهذا، نفس الأمر يحدث معهم فهم يساعدونني أيضا.

واستطرد قائلا: ليس لدي أهداف فردية، لأنني حققتها بالفعل، بعد ثلاثة أشهر في إنجلترا وبعد أن غزوت إنجلترا، لم يكلفني الأمر سوى ثلاثة أشهر.

ويرى ابراهيموفيتش أن مانشستر يونايتد لا يمكنه التخلي عن صراعه على لقب الدوري الإنجليزي، وخاصة أن فوزه على نظيره ليفربول في المباراة المرتقبة بين الفريقين يوم الأحد ستقربه من هذه الغاية.

يذكر أن مانشستر يونايتد سيقلص الفارق بينه وبين ليفربول إلى نقطتين، إذا حقق الفوز في المباراة المقبلة بينهما، ولكن النجم السويدي يرى أن الصراع على لقب البطولة سيستمر حتى نهاية الموسم.