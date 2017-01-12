إيفرتون يعزز صفوفه بالفرنسي شنايدرلين

أعلن إيفرتون المنافس التعاقد مع لاعب الوسط مورجان شنايدرلين من مانشستر يونايتد في صفقة تصل الى 24 مليون جنيه استرليني.



وانضم الدولي الفرنسي (27 عاما) إلى يونايتد من ساوثامبتون مقابل 25 مليون جنيه في 2015 لكنه سقط من حسابات المدرب الجديد ليونايتد جوزيه مورينيو ليخوض ثماني مباريات فقط هذا الموسم.



وقال اللاعب في بيان للنادي إنه يتطلع للتدريب مجددا تحت قيادة رونالد كومان مدرب إيفرتون الذي عمل معه لموسم واحد في ساوثامبتون.



وأضاف شنايدرلين: تعاملت من قبل مع المدرب وأدرك أن بمقدوره اخراج أفضل ما في جعبتي. أعرف طريقته في التدريب .. عاملني بشكل طيب منذ البداية واستمتعت باللعب تحت قيادته.



وأتبع: كان لاعبا رائعا ويمكنك التعلم فقط من الأفضل. في ساوثامبتون منحني بعض النصائح الرائعة لمواصلة التطور كل يوم وكان من دواعي سروري العمل معه.



ويأتي توقيع شنايدرلين بعد أيام من مناشدة كومان إدارة النادي دعمه خلال فترة الانتقالات عقب الخروج من كأس الاتحاد الإنجليزي بالخسارة على ملعبه أمام ليستر سيتي يوم السبت.



وفرط إيفرتون في تقدمه بهدف على ملعب غوديسون بارك عندما سجل المهاجم النيجيري أحمد موسى هدفين في الشوط الثاني ليحسم فوز ليستر 2-1. وهناك احتمال لخروج إيفرتون من دون ألقاب لموسم آخر.



وقال كومان: أنا سعيد للغاية لأني أعرف اللاعب وامكاناته .. كان يتطلع للانضمام إلى إيفرتون. وهذا ما نحتاجه.